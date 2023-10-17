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В Киеве неизвестные надругались над могилой легендарного пилота "Джуса"

Алина Дембицкая
17 октября 2023, 21:17 обновлено 17 октября, 21:17
Девушка погибшего военного Мелания Подоляк сообщила, что из могилы Андрея украли шевроны собратьев, и это не первая такая кража.
Джус
В Киеве неизвестные надругались над могилой легендарного пилота "Джуса" / Коллаж: Главред, фото: X (Twitter)

В Киеве надругались над могилой легендарного украинского пилота Андрея Пильщикова с позывным "Джус", который погиб в результате авиатрощи на Житомирщине 25 августа. Уже второй раз из могилы воруют шевроны, которые оставили собратья военного. По данному факту полицейские начали уголовное производство. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции.

Отмечается, что во время мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили публикацию с информацией о том, что на одном из столичных кладбищ из могилы украинского защитника похищены вещи.

"По факту надругательства над могилой военнослужащего следователи Печерского управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают личности злоумышленников", - говорится в сообщении.

видео дня

Девушка погибшего военного Мелания Подоляк на своей странице в социальной сети X написала, что из могилы Андрея украли шевроны собратьев, и это не первая такая кража. Она отметила, что имеет видео с камеры наблюдения одного эпизода, на котором хорошо видно "взрослого мужчину" возле могилы.

"Из-за войны в стране будет все больше памятных мест – и официальных, и импровизированных. Наказание тех, кто совершает недостойные поступки на этих местах – это тоже политика памяти государства", - отметила девушка.

Авиатроща на Житомирщине

25 августа в Житомирской области столкнулись учебные самолеты Л-39. В результате погибли три пилота. Одним из погибших оказался известный украинский летчик истребителя МиГ-29 Андрей Пильщиков, у которого был позывной "Джус". Вместе с Андреем Пильщиковым в небе над Житомирщиной погибли майоры авиации Вячеслав Минка и Сергей Проказин.

После авиакатастрофы президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель пилота "Джуса". С первых дней полномасштабной войны он защищал украинское небо и очень помогал государству, сказал президент.

Очевидцы рассказали подробности смертельной авиакатастрофы на Житомирщине. Оказалось, что самолеты зацепились друг за друга и начали кружить в небе. Один самолет вошел в землю острым углом, говорят местные жители.

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