"Он очень помогал государству": Зеленский отреагировал на гибель пилота Джуса

Украинский офицер и летчик Андрей Пильщиков погиб в авиакатастрофе на Житомирщине.

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Владимир Зеленский отреагировал на гибель пилоту Джуса / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот с видео

В Житомирской области в результате авиакатастрофы погиб украинский офицер и летчик Андрей Пильщиков. Он был известен своим позывным "Джус". С первых дней полномасштабной войны он защищал украинское небо и очень помогал государству. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Сейчас идет расследование, все обстоятельства выясняются. Вместе с Джусом погибли еще двое пилотов.

"Трое летчиков погибли. Среди них – Андрей Пильщиков, позывной - Джус. Украинский офицер, один из тех, кто очень помогал нашему государству. Очень. Мои соболезнования родным и близким, всем, кто знал ребят. Продолжается расследование случившегося. О деталях говорить рано. Конечно, будут выяснены все обстоятельства. Конечно, Украина никогда не забудет каждого, кто защищал Свободное небо Украины. Вечная память!"- сказал президент.

видео дня

Авиакатастрофа на Житомирщине

Напомним, на Житомирщине столкнулись 2 самолета. В небе столкнулись учебные самолеты Л-39.в результате катастрофы погиб пилот "Джус", который был в составе 40-й бригады тактической авиации.

Правоохранители уже открыли дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним". Санкция статьи, по которой проводится расследование, предусматривает наказание в виде 15 лет за решеткой.

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