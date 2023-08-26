"Он очень помогал государству": Зеленский отреагировал на гибель пилота Джуса

В Житомирской области в результате авиакатастрофы погиб украинский офицер и летчик Андрей Пильщиков. Он был известен своим позывным "Джус". С первых дней полномасштабной войны он защищал украинское небо и очень помогал государству. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.
Сейчас идет расследование, все обстоятельства выясняются. Вместе с Джусом погибли еще двое пилотов.
"Трое летчиков погибли. Среди них – Андрей Пильщиков, позывной - Джус. Украинский офицер, один из тех, кто очень помогал нашему государству. Очень. Мои соболезнования родным и близким, всем, кто знал ребят. Продолжается расследование случившегося. О деталях говорить рано. Конечно, будут выяснены все обстоятельства. Конечно, Украина никогда не забудет каждого, кто защищал Свободное небо Украины. Вечная память!"- сказал президент.
Авиакатастрофа на Житомирщине
Напомним, на Житомирщине столкнулись 2 самолета. В небе столкнулись учебные самолеты Л-39.в результате катастрофы погиб пилот "Джус", который был в составе 40-й бригады тактической авиации.
Правоохранители уже открыли дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним". Санкция статьи, по которой проводится расследование, предусматривает наказание в виде 15 лет за решеткой.
Другие новости:
- США тайно ослабили санкции против Ирана-Bloomberg
- Разгорается скандал: Резников пообещал уйти в отставку, если проиграет паре
- "Это неприемлемо": в Украине раскритиковали ЕС из-за запрета на импорт зерна