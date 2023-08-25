США тайно ослабили санкции против Ирана - Bloomberg

Иран увеличил объем производства нефти и продает ее Китаю.

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США ослабили санкции против Ирана / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

США тайно и неофициально сняли часть санкций с Ирана, который передавал России ударные дроны для атаки Украины. Теперь иранская нефть сможет активнее выходить на мировой рынок, чем потеснит российскую нефть. Об этом сообщает Bloomberg.

"Месяцы тайной дипломатии между двумя странами привели к прогрессу в обмене пленными, разблокировании замороженных активов и, возможно, даже в обогащении Ираном урана. Кажется, они также достигли неофициальной договоренности по потокам нефти", - говорится в материалы.

Сообщается, что в настоящее время Иран возобновил добычу нефти до самого высокого уровня с момента введения санкций сроком на 5 лет и поставляет в Китай наибольшее количество сырой нефти за последнее десятилетие. Количество добычи в ближайшем будущем увеличится.

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Это позволит снизить цены на мировом рынке и создаст конкуренцию на европейском рынке.

Напомним, ранее США рассматривали возможность ослабить санкции против Ирана, если тот разорвет с РФ соглашение о поставках дронов и деталей.

Соучастие Ирана в войне против Украины

Ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на вероятный контракт между Ираном и Россией сообщил, что Иран продал стране-агрессору РФ различные типы боеприпасов для полномасштабной войны против Украины на более чем миллион долларов США.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что Иран должен получить наказание за поставки РФ боеприпасов для убийства мирных украинцев. Представитель ОП предложил ударить по заводам дронов в Иране.

Президент Владимир Зеленский призвал иранцев остановить сползание на "темную сторону истории", обеспечивая Москву беспилотниками. В ответ в Иране закатили истерику из-за жесткого обращения Зеленского. Заявления украинского гаранта там назвали "лживыми".

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