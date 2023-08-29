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"Он очень любил сок": в Киеве прощаются с летчиком "Джусом", погибшим в авиакатастрофе

Анна Ярославская
29 августа 2023, 12:12 обновлено 29 августа, 12:13
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Андрей Пильщиков еще подростком мечтал о небе. Он известен тем, что "выбивал" для Украины самолеты F-16 и мечтал побороть бюрократию.
Андрей
Андрей "Джус" Пильщиков погиб 25 августа в результате авиакатастрофы / Коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/u_now

Во вторник, 29 августа, в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве прощаются с одним из погибших на Житомирщине пилотов – Андреем Пильщиковым с позывным "Джус". Его жизнь оборвалась 25 августа в результате авиакатастрофы в Житомирской области. Пилоту было всего 30 лет.

На церемонию прощания приехали друзья, коллеги и родные Андрея, передает ТСН.

Андрей Пильщиков известен тем, что "выбивал" самолеты F-16, мечтал побороть бюрократию. Позывной "Джус" Андрей получил из-за того, что никогда не употреблял алкоголь, пил только сок (juice в переводе с английского означает "сок"). Об этом рассказал один из коллег погибшего, подполковник запаса Александр Довгаль.

видео дня

Смотрите видео - В Киеве прощаются с Андреем Пильщиковым:

Александр Довгаль рассказал о погибшем Андрее Пильщикове
Александр Довгаль рассказал о погибшем Андрее Пильщикове / Скриншот

  • Прощание с погибшим пилотом в Киеве
    Прощание с погибшим пилотом в Киеве Фото: ТСН
  • Прощание с погибшим пилотом в Киеве
    Прощание с погибшим пилотом в Киеве Фото: ТСН
  • Прощание с погибшим пилотом в Киеве
    Прощание с погибшим пилотом в Киеве Фото: ТСН
  • Прощание с погибшим пилотом в Киеве
    Прощание с погибшим пилотом в Киеве Фото: ТСН
  • Прощание с погибшим пилотом в Киеве
    Прощание с погибшим пилотом в Киеве Фото: ТСН
  • Прощание с погибшим пилотом в Киеве
    Прощание с погибшим пилотом в Киеве Фото: ТСН
  • Прощание с погибшим пилотом в Киеве
    Прощание с погибшим пилотом в Киеве Фото: ТСН
  • Прощание с погибшим пилотом в Киеве
    Прощание с погибшим пилотом в Киеве Фото: ТСН
  • Прощание с погибшим пилотом в Киеве
    Прощание с погибшим пилотом в Киеве Фото: ТСН
  • Прощание с погибшим пилотом в Киеве
    Прощание с погибшим пилотом в Киеве Фото: ТСН
  • Прощание с погибшим пилотом в Киеве
    Прощание с погибшим пилотом в Киеве Фото: ТСН, t.me/u_now
  • Прощание с погибшим пилотом в Киеве
    Прощание с погибшим пилотом в Киеве Фото: ТСН, t.me/u_now
  • Прощание с погибшим пилотом в Киеве
    Прощание с погибшим пилотом в Киеве Фото: ТСН, t.me/u_now
  • Прощание с погибшим пилотом в Киеве
    Прощание с погибшим пилотом в Киеве Фото: ТСН, t.me/u_now

Гибель украинских пилотов на Житомирщине

25 августа в Житомирской области столкнулись учебные самолеты Л-39. В результате погибли трое пилотов. Одним из погибших оказался известный украинский летчик истребителя МиГ-29 Андрей Пильщиков, у которого был позывной "Джус".

Вместе с Андреем Пильщиковым в небе над Житомирщиной погибли майоры авиации Вячеслав Минко и Сергей Проказин.

Военных пилотов, трагически погибших во время выполнения боевого задания в Житомирской области 25 августа 2023 года, представил к государственным наградам.

Также командующий Воздушными силами Вооружённых сил Украины Николай Олещук издал приказ о присвоении воинских званий посмертно:

  • майору Вячеславу Минко – "подполковник";
  • майору Сергею Проказину – "подполковник";
  • капитану Андрею Пильщикову – "майор".

Правоохранители уже открыли дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним". Санкция статьи, по которой проводится расследование, предусматривает наказание в виде 15 лет за решеткой.

После авиакатастрофы президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель пилота Джуса. С первых дней полномасштабной войны он защищал украинское небо и очень помогал государству, сказал президент.

Очевидцы рассказали подробности смертельной авиакатастрофы на Житомирщине. Оказалось, что самолеты зацепились друг за друга и начали кружиться в небе. Один самолет вошел в землю острым углом, говорят местные жители.

Что известно о погибших пилотах

Капитан Андрей Пильщиков с позывным "Джус" - уроженец Харькова. Еще подростком мечтал о небе. Свою летную карьеру начал в рядах харьковского "Гражданского воздушного патруля".

"Мы познакомились с тобой, когда ты влюбленным в небо подростком появился на одном из полевых аэродромов. Тебе было интересно все, что связано с авиацией. В определенной степени, глядя на тебя и твое увлечение авиацией, родилась идея создания авиационного учебного кадетского центра для молодежи, мечтающей о полетах и увлекающейся авиацией", — говорится в сообщении пресс-службы патруля.

Свой первый полет Андрей совершил именно здесь на самолете Х-32-912 "Бекас".

Восемь лет своей жизни Андрей Пильщиков посвятил авиации. С началом великой войны имел более 500 часов налета, в том числе и при выполнении боевых задач в сложных условиях.

Получил ряд государственных и ведомственных наград. Был мужественным, принципиальным, бескомпромиссным, всегда до конца отстаивал собственное мнение, активно выступал в западных медиа, в частности, в вопросе предоставления Украине современных самолетов F-16.

Вячеслав Минко жил на Киевщине. Вернулся в авиацию в 2015 году, когда российские оккупанты напали на Украину. С началом полномасштабного вторжения имел более 200 часов налета. Был опытным технически подготовленным пилотом. Знал разные типы самолетов, значительную часть службы посвятил инструкторскому делу.

Сергей Проказин родился на Полтавщине. 24 года жизни посвятил авиации: от летчика – до заместителя командира бригады. С 2022 года имел более 100 часов боевых вылетов. Побратимы вспоминают его прекрасную улыбку, искренность, умение прийти на помощь в непростых ситуациях.

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война в Украине авиакатастрофа новости Украины война России и Украины Андрей "Джус" Пильщиков
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