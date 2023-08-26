"Самолет под острым углом зашел": подробности смертельной авиакатастрофы на Житомирщине

В Житомирской области произошла смертельная авиакатастрофа. В результате погибли трое пилотов - "Минка", "Джус" и "Проказин". Местные жители, которые видели все своими глазами, рассказали, что произошло в небе с самолетами. Об этом сообщает Радио Свобода.
В какой-то момент самолеты зацепились друг за друга и начали кружить в небе. Их уже не удалось выровнять в воздухе.
"Услышал скрежет металла. Поднял голову и увидел, что один самолет под острым углом зашел, а другой упал возле улицы", - рассказывает мужчина.
Некоторые обломки самолета упали во дворе местной жительницы.
"Вижу - в небе два самолета. Потом - пламя, дым и ... падают... ", - рассказывают свидетели.
Местные жители, которые видели момент авиакатастрофы и сразу прибежали на место трагедии говорят, что два пилота погибли сразу, третий еще был жив, но спасти его не удалось.
Смотрите видео об авиакатастрофе на Житомирщине:
Авиакатастрофа на Житомирщине
Напомним, на Житомирщине столкнулись 2 самолета. В небе столкнулись учебные самолеты Л-39. В результате катастрофы погиб пилот "Джус", который был в составе 40-й бригады тактической авиации.
Правоохранители уже открыли дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним". Санкция статьи, по которой проводится расследование, предусматривает наказание в виде 15 лет за решеткой.
После авиакатастрофы президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель пилота Джуса. С первых дней полномасштабной войны он защищал украинское небо и очень помогал государству, сказал президент.
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