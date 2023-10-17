'Запасы вдвое больше': РФ накопила 'Искандеры' для ударов по Украине - Романенко

Сейчас на вооружении у украинской армии появились комплексы, которые способны работать и по "Искандерам", и по "Кинжалам", подчеркнул Романенко.

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РФ накопила "Искандеры" для ударов по Украине / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Минобороны РФ

Страна-агрессор Россия накопила баллистические ракеты "Искандер" для массированных ударов по Украине. Кроме того, захватчики увеличили производство "Кинжалов". Об этом рассказал авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации им. А. К. Антонова Валерий Романенко в эфире "Киев 24".

"В 2021 году в России могли производить два "Кинжала" в месяц, сейчас производят шесть "Кинжалов", - отметил Романенко

По его словам, эти ракеты являются самой сложной целью для украинских систем противовоздушной обороны.

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"Шестью "Кинжалами" они серьезно не повлияют на ситуацию, на ход боевых действий. "Искандеры", это тоже баллистическая ракета и тоже сложная цель для поражения, они тоже нарастили производство, но главное – сделали запасы "Искандеров". Они почти вдвое больше, чем на 10 октября прошлого года", - подчеркнул авиационный эксперт.

В то же время он отметил, что Украина уже может противостоять этим ракетным атакам. Сейчас на вооружении у украинской армии появились комплексы, которые способны работать и по "Искандерам", и по "Кинжалам".

"Это два патриота и один SAMP/T. Плюс нам еще прислали пусковые установки, которые мы можем разбросать и прикрыть более надежно наши объекты – города, аэродромы возле городов, какие-то стратегические объекты", - добавил Романенко.

Кто такой Валерий Романенко Валерий Романенко – авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О.К. Антонова. В качестве эксперта комментирует вопросы, связанные с авиацией, на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

Ракетный террор россиян

Как сообщал Главред, страна-агрессор Россия готовится массированно бить по Украине. Наша страна планирует максимально усилить средства ПВО, подчеркнул президент Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что россияне будут больше бить по объектам генерации, по сети.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заметил, что массированная атака может произойти с началом зимнего периода, поэтому необходимо быть готовым к новым атакам на гражданские и критические объекты.

Как говорится в анализе, опубликованном на портале Defence Express, производственные мощности страны-оккупанта позволяют РФ обстреливать территорию Украины ракетами практически всю зиму. Украине грозят несколько типов вооружения, которым владеют россияне.

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