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"Интенсивность обстрелов упала": боец ВСУ рассказал, как изменились действия оккупантов

Алина Дембицкая
30 сентября 2023, 22:47 обновлено 30 сентября, 22:49
На разных участках фронта наблюдается разная обстановка, однако она взаимосвязана и может влиять на события на других направлениях, заметил Иевлев.
'Интенсивность обстрелов упала': боец ВСУ рассказал, как изменились действия оккупантов
Боец ВСУ рассказал, как изменились действия оккупантов / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 36 ОМБП

Ситуация на фронте постоянно меняется и требует постоянного анализа и отслеживания. Каждое направление имеет свои особенности, которые влияют на ход боевых действий. Об этом рассказал военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев в комментарии 24 каналу.

Как заметил Иевлев, на разных участках фронта наблюдается разная обстановка, однако она взаимосвязана и может влиять на события на других направлениях. Например, после успешных военных действий возле Клещиевки и Курдюмовки враг ожидал возможного наступления на соседних направлениях и, следовательно, увеличил интенсивность артиллерийских обстрелов как днем, так и ночью, проводя шквальный огонь.

"Продержалось все неделю-полторы. Затем дней 5-6 каждый день интенсивность уменьшалась. Никаких попыток завязать стрелковые бои вообще не было. Связано ли это с тем, что они перебрасывают личный состав на юг – не знаю", - рассказал боец ВСУ.

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Как отметил военный, его подразделение находится на полосе, которая держится еще с 2014 года. Расстояние на разных участках разное: от 400 – до 800 метров. Здесь изменилось много подразделений как ВСУ, так и врага.

"За последние 2 года здесь все минировалось настолько активно, что оккупанты и сами не знают карту своих мин. Поэтому и наступать они здесь нормально не могут. Вчера они с дронов бросали зажигательные боеприпасы в 100-150 метрах от нас, чтобы зажечь поля. Я не специалист в саперном деле, но понимаю, что от огня не все мины сдетонируют. Но в целом интенсивность за последние 5-6 дней упала", - отметил Иевлев.

Война в Украине

Недавно президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистов о том, возможен ли до конца текущего года крупный прорыв в контрнаступлении украинских военных. Он сказал: "Думаю, на самом деле, никто не знает". В то же время украинский президент выразил уверенность, что защитники Украины будут иметь больше успеха не поле боя.

Как отметил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, контрнаступление ВСУ идет успешно, Украина готовится к борьбе за возвращение Крыма. В то же время он подчеркнул, что Украине для продолжения войны нужны истребители F-16 и ракеты дальнего радиуса действия.

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус подчеркнул, что контрнаступление Вооруженных сил Украины чрезвычайно сложное, ведь россияне соорудили прочную оборону. К тому же минные поля простираются значительно глубже, чем ожидалось. Перед ВСУ стоит задача самая сложная из всего, что было со времен Второй мировой, говорит Петреус.

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