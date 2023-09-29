'Сегодня не осень 2022-го года': Подоляк анонсировал мощную 'бавовну' на территории РФ

Граждане России будут так или иначе уничтожать военную и критическую инфраструктуру, говорит Подоляк.

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Подоляк анонсировал мощную "бавовну" на территории РФ /Кколлаж: Главред, фото: скриншот YouTube, соцсети

Граждане страны-агрессора России уже готовы к определенной "положительной агрессии", то есть они будут наносить ущерб военным и критическим объектам на территории РФ. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Как отметил Подоляк, Украина сегодня и год назад – это две разные страны с точки зрения понимания приоритетов, тактик, стратегий и тому подобное. Кроме того, он подчеркнул, что Украина наносит удары исключительно по оккупированным территориям.

"Безусловно, в России существенно увеличилось количество тех, кто альтернативно смотрит на то, как должна развиваться Россия, граждан Российской Федерации, которые готовы к определенной позитивной агрессии. То есть к использованию тех или иных инструментов, которые будут наносить ущерб военным и критическим объектам на территории России", - сказал советник руководителя ОП. видео дня

Он также добавил, что граждане России будут так или иначе уничтожать инфраструктуру военную или критическую для того, чтобы это выглядело паритетно.

"То есть они будут погружать Российскую Федерацию в состояние войны. Но это делают граждане Российской Федерации. Мы определенно смотрим на это с сочувствием. Если потребуются какие-то консультации, то альтернативным российским гражданам будем эти консультации предоставлять. Но еще раз подчеркиваю, Украина воюет исключительно на своей территории. И подытожу: количество инцидентов на российских объектах, в том числе критической инфраструктуры, будет существенно увеличиваться. Сегодня не осень 2022-го года", - отметил Подоляк.

"Бавовна" в России

Как сообщал Главред, 24 сентября украинский беспилотник попал в здание ФСБ в центре российского Курска. Позже сообщили о еще одном прилете. Собеседник УП в ГУР рассказал, что специальную операцию провела украинская военная разведка. Четкой информации о масштабах разрушения или пострадавших пока нет.

После этого в Курске отменили праздничный салют ко Дню города из-за яркого "поздравления" ВСУ. Сначала после ударов власти города говорили, что "повреждена только крыша", а "праздничные мероприятия отменять не будут". Однако позже решили, что "в связи с последними событиями" россияне останутся без праздничного салюта.

Кроме того, 25 сентября дрон-обманка в Курске обезглавил вражеский авиаполк. Беспилотниками была атакована база 14-го гвардейского истребительного авиационного полка им. Жданова.

А 26 сентября стало известно, что дрон Службы безопасности Украины сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость Курской области РФ. Этот инцидент привел к отключению электроснабжения в семи населенных пунктах. В украинской спецслужбе подчеркнули, что спецоперации СБУ выходят на новый уровень.

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