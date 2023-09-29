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"Сегодня не осень 2022-го года": Подоляк анонсировал мощную "бавовну" на территории РФ

Алина Дембицкая
29 сентября 2023, 21:23 обновлено 29 сентября, 21:23
Граждане России будут так или иначе уничтожать военную и критическую инфраструктуру, говорит Подоляк.
'Сегодня не осень 2022-го года': Подоляк анонсировал мощную 'бавовну' на территории РФ
Подоляк анонсировал мощную "бавовну" на территории РФ /Кколлаж: Главред, фото: скриншот YouTube, соцсети

Граждане страны-агрессора России уже готовы к определенной "положительной агрессии", то есть они будут наносить ущерб военным и критическим объектам на территории РФ. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Как отметил Подоляк, Украина сегодня и год назад – это две разные страны с точки зрения понимания приоритетов, тактик, стратегий и тому подобное. Кроме того, он подчеркнул, что Украина наносит удары исключительно по оккупированным территориям.

"Безусловно, в России существенно увеличилось количество тех, кто альтернативно смотрит на то, как должна развиваться Россия, граждан Российской Федерации, которые готовы к определенной позитивной агрессии. То есть к использованию тех или иных инструментов, которые будут наносить ущерб военным и критическим объектам на территории России", - сказал советник руководителя ОП.

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Он также добавил, что граждане России будут так или иначе уничтожать инфраструктуру военную или критическую для того, чтобы это выглядело паритетно.

"То есть они будут погружать Российскую Федерацию в состояние войны. Но это делают граждане Российской Федерации. Мы определенно смотрим на это с сочувствием. Если потребуются какие-то консультации, то альтернативным российским гражданам будем эти консультации предоставлять. Но еще раз подчеркиваю, Украина воюет исключительно на своей территории. И подытожу: количество инцидентов на российских объектах, в том числе критической инфраструктуры, будет существенно увеличиваться. Сегодня не осень 2022-го года", - отметил Подоляк.

"Бавовна" в России

Как сообщал Главред, 24 сентября украинский беспилотник попал в здание ФСБ в центре российского Курска. Позже сообщили о еще одном прилете. Собеседник УП в ГУР рассказал, что специальную операцию провела украинская военная разведка. Четкой информации о масштабах разрушения или пострадавших пока нет.

После этого в Курске отменили праздничный салют ко Дню города из-за яркого "поздравления" ВСУ. Сначала после ударов власти города говорили, что "повреждена только крыша", а "праздничные мероприятия отменять не будут". Однако позже решили, что "в связи с последними событиями" россияне останутся без праздничного салюта.

Кроме того, 25 сентября дрон-обманка в Курске обезглавил вражеский авиаполк. Беспилотниками была атакована база 14-го гвардейского истребительного авиационного полка им. Жданова.

А 26 сентября стало известно, что дрон Службы безопасности Украины сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость Курской области РФ. Этот инцидент привел к отключению электроснабжения в семи населенных пунктах. В украинской спецслужбе подчеркнули, что спецоперации СБУ выходят на новый уровень.

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Михаил Подоляк война России и Украины бавовна в России
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