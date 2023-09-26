Болгария хочет передать украинской армии неисправные ракеты

На внеочередном заседании Комитета по обороне болгарского Народного собрания было принято решение об отправке в Украину неисправных зенитных управляемых ракет типа 5В55Р (К) и боеприпасов для автоматического стрелкового оружия калибра 5,56х45 мм, которые больше не нужны министерству внутренних дел.
Как сообщает портал Novini.bg, это предложение приняли 11 голосами "за", в то же время 4 депутата высказали "против", и ни один не воздержался от голоса.
Во время заседания представитель Министерства обороны пояснил, что эти ракеты не прошли испытания, и в Болгарии нет возможности их отремонтировать.
Представитель партии "Возрождение" Николай Дренчев выразил политическую характеристику этой ситуации, заявив: "Очень грустно, что мы останемся с еще более деградированным и необороноспособным небом. Политическим решением мы толкаем нашу армию в самоубийственную сторону. Мы бы посоветовали найти способы сохранить нашу технику в рабочем состоянии".
Министр обороны Тодор Тагарев объяснил ситуацию, отметив: "В Болгарии нет возможности ремонтировать ракеты такого типа, а в Украине это возможно. Они проводят ремонты в условиях, которые у нас отсутствуют".
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский жестко обратился к президенту Болгарии. Глава государства эмоционально ответил президенту Болгарии, который считает, что война не может закончится военным путем. Он подчеркнул, что Украина просит о помощи, потому что хочет выжить и восстановить свою жизнь. Если бы мы хотели просто воевать, то уже бы были в России.
Также Главред рассказывал, что в Болгарии мужчина хотел убить министра обороны Тодора Тагарева через поддержку Украины. Тодор Тагарев входит в состав нового правительства Софии, придерживается проевропейских взглядов и решительно выступает за военную поддержку Украины.
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