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"Это серебряная пуля": ракеты ATACMS скоро будут в Украине - экс-советник Залужного

Алина Дембицкая
26 сентября 2023, 16:40 обновлено 26 сентября, 16:40
Дэн Райс также отметил важность усовершенствованных обычных боеприпасов двойного назначения (DPICM) для украинской армии.
ATACMS, ВСУ
Экс-советник Залужного заявил, что ракеты ATACMS скоро будут в Украине / Коллаж: Главред, фото: Википедия, 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого

Решение о предоставлении Украине кассетных ракет большой дальности ATACMS для систем HIMARS будет принято американскими властями в ближайшее время. Об этом со ссылкой на свои источники в Вашингтоне заявил президент Американского университета в Киеве и бывший специальный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс.

В комментарии "Укринформу" Райс также отметил важность усовершенствованных обычных боеприпасов двойного назначения (DPICM) для украинской армии.

"Диванные генералы всегда используют клише вроде "серебряных пуль не существует". Это ерунда. DPICM – это и есть та самая "серебряная пуля". Спросите любого на линии фронта, произошли ли изменения с момента появления на поле боя 155-миллиметровых кассетных боеприпасов. А кассетные заряды в ракетах ATACMS для HIMARS станут в 100 раз мощнее и эффективнее в этой войне. В 155-миллиметровом снаряде – 88 суббоэкспасов, а в таких же боеприпасах для HIMARS их уже 644, 512 или 950. Но их радиус действия составляет 30, 45 и 165 км", - подчеркнул Райс.

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По его словам, 950 суббоэкспасов не просто арифметически более чем в 10 раз мощнее 88.

"На самом деле – в 100 раз, потому что они наносят смертельное поражение на расстоянии 165 км. Следовательно, их влияние на ход боевых действий будет увеличиваться в геометрической прогрессии", - подытожил экс-советник Залужного.

Ракеты ATACMS для Украины

Недавно журналисты The Wall Street Journal написали, что Украина все ближе к получению ATACMS, США могут дать ракеты уже осенью. Ожидается, что Соединенные Штаты дадут Киеву такие ракеты, но в ограниченном количестве.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о прогрессе в вопросе передачи ATACMS Украине. Глава государства сказал, что переговоры Киева и Вашингтона по дальнобойным ракетам уже на "финишной прямой".

Как сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники, Вашингтон уже принял решение о передаче Украине ракет ATACMS. Однако публичного заявления нет, чтобы войска РФ не начали перемещать свои логистические линии подальше от главной линии боевого столкновения.

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