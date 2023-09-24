Россияне своей ПВО не защитят Крым, а ATACMS точно будет: в Воздушных силах сделали заявление

Юрий Игнат заявил, что ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе был нанесен не ATACMS, но такие ракеты точно будут у ВСУ.

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Как сказал Юрий Игнат, русское ПВО в Крыму не могут сбивать ракеты западного производства / коллаж Главред, скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Спикер в эфире телемарафона заявил, что русские оккупанты не могут защитить временно оккупированный ими полуостров Крым от атак ВСУ ‒ поскольку их система противовоздушной обороны не способна справиться с крылатыми ракетами от украинских западных союзников. Об этом заявил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"У нас есть оружие, которое нам было нужно. Это крылатые ракеты. Такие, как Х-101, например, которыми Россия атакует нас с начала войны, только лучше. Противник не может сбивать эти ракеты, несмотря на то, что у них там "не имеющее аналогов ПВО", – сказал Игнат.

Офицер добавил, что некоторое количество наших ракет российская противовоздушная оборона сбивает, но "как мы видим по результатам, они долетают, и Крым, нашпигованный системами ПВО, не может справиться с ракетами западного производства".

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Кроме того, Игнат развеял пропагандистский вброс российских оккупантов о том, что удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе был нанесен американскими дальнобойными ракетами ATACMS.

"Я думаю, что было бы видно, если бы это был ATACMS, потому что крылатая и баллистическая ракета отличаются траекторией полета и последствиями удара", ‒ сказал офицер.

Он также убежден, что Пентагон все-таки предоставит ВСУ нужно дальнобойное оружие (в первую очередь ‒ ATACMS), поскольку появляется все больше сообщений о том, что передач произойдет вскорости.

"Это не только об ATACMS, но и о немецких Taurus. Все будет", – подытожил спикер ВС ВСУ.

Удары по Севастополю 22 сентября

22 сентября ВСУ нанесли по меньшей мере два ракетных удара по штабу Черноморского флота в Севастополе. В результате атаки часть здания обрушилась.

Как сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, украинская армия нанесла успешный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

О раненых и погибших в Минобороны РФ не сообщали, хотя атаку ВСУ и подтвердили. В ведомстве Шойгу утверждают, что только один военнослужащий ВС РФ пропал без вести.

Тем временем глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что в результате атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16. Среди них - российские генералы.

Среди раненых - командующий группировки генерал-полковник Александр Романчук, он в очень тяжелом состоянии. Начальник штаба генерал-лейтенант Олег Цеков находится без сознания.

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