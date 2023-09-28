ВСУ получат еще больше боеприпасов: Столтенберг сообщил о контрактах на €2,4 млрд

Генсек НАТО отметил, что российские оккупационные войска воюют за "имперский бред" Москвы.

https://glavred.info/ukraine/vsu-poluchat-eshche-bolshe-boepripasov-stoltenberg-soobshchil-o-kontraktah-na-2-4-mlrd-10504249.html Ссылка скопирована

ВСУ получат еще больше боеприпасов / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 22 отдельная механизированная бригада

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, прибывший с необъявленным ранее визитом в Киев заявил, что украинские силы постепенно завоевывают позиции в своем контрнаступлении против российских войск.

Как пишет Reuters, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, Столтенберг заявил, что российские войска воюют за "имперский бред" Москвы.

Генсек НАТО также объявил, что сейчас Альянс имеет всеобъемлющие рамочные контракты с оружейными компаниями на сумму 2,4 миллиарда евро (2,53 миллиарда долларов) на ключевые боеприпасы, включая твердые заказы на 1 миллиард евро.

видео дня

По его словам, такие контракты позволят членам НАТО пополнить свои исчерпанные запасы, а также продолжат обеспечивать Украину боеприпасами.

Военная помощь Украине

По данным The New York Times, США готовят передачу Украине новой партии кассетных снарядов для борьбы против российских оккупантов. Это оружие является ключевым для того, чтобы помочь Украине сохранить динамику, которую ВСУ недавно набрали во время контрнаступления на юге.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки близки к принятию решения о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. В частности, президент Джо Байден все больше склоняется именно к такому варианту развития событий, пишет Financial Times.

Также Главред сообщал, что американские супертанки Abrams уже в Украине. Эти танки были первыми из 31, которые обещала администрация президента США Байдена. Вместе с тем, сколько танков Abrams было доставлено в Украину на данный момент неизвестно.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.