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Столтенберг внезапно приехал в Киев на переговоры с Зеленским: о чем шла речь

Дмитрий Видоменко
28 сентября 2023, 14:06 обновлено 28 сентября, 14:15
Владимир Зеленский 28 сентября, провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который прибыл с необъявленным визитом в Киев.
Зеленский, Столтенберг
Зеленский, Столтенберг / коллаж Главред, фото УНИАН

В четверг, 28 сентября, с необъявленным визитом в Киев прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. И немедленно провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После их окончания оба политика дали совместный брифинг для СМИ.

Зеленский отметил, что победа Украины в неспровоцированной Киевом войне, которую развязала страна-агрессор Российская Федерация, даст мир и безопасность не только украинцам, но и жителям других стран.

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"Результаты нашего сотрудничества – они очевидны. Созданы и успешно действуют оборонные коалиции, в частности танковая, авиационная и другие, которые усиливают нашу защиту. Есть надежное сотрудничество в разных сферах: от разведок до киберзащиты. Украина успешно применяет и совершенствует тактику применения оружия альянса", – заявил президент Украины.

Зеленский добавил, что наши институты работают вместе как на уровне "Украина – НАТО", так и на двухстороннем.

Зеленский, Столтенберг

"Реальность стала доказательством, что членство Украины в альянсе будет абсолютно природным и таким, которое усиливает и Украину, и НАТО", – подчеркнул президент.

Столтенберг же говорил, что главными темами переговоров его с Зеленским были полномасштабная война, которая была развязана страной-агрессором Россией, поддержка Украины западными союзниками, а также будущее Киева в НАТО.

Затем президент Украины прокомментировал недавний удар по Севастополю и отметил, что обязательно спросит информацию о вероятном уничтожении командующего Черноморским флотом у соответствующих украинских органов.

"НАТО в обмен на территории"

Руководитель аппарата генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенсен в августе заявил, что Альянс не исключает ситуации, при которой Украина могла бы вступить в НАТО в обмен на территориальные уступки. По его словам, не обязательно, что так произойдет, но "это может быть вероятным решением".

Генсекретарь Йенс Столтенберг ответил на скандальное заявление о членстве Украины в НАТО в обмен на территории. По его словам, Киев сам определит нужные для себя условия в рамках возможных переговоров с Москвой.

В Офисе президента жестко ответили на скандальное заявление чиновника НАТО о "сдаче" территорий Украины. Советник руководителя Офиса Михаил Подоляк назвал это попыткой фиксации капитуляции Киева и предостерег чиновников на Западе от подобной риторики.

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НАТО Владимир Зеленский Йенс Столтенберг война России и Украины
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