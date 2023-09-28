Столтенберг внезапно приехал в Киев на переговоры с Зеленским: о чем шла речь

В четверг, 28 сентября, с необъявленным визитом в Киев прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. И немедленно провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
После их окончания оба политика дали совместный брифинг для СМИ.
Зеленский отметил, что победа Украины в неспровоцированной Киевом войне, которую развязала страна-агрессор Российская Федерация, даст мир и безопасность не только украинцам, но и жителям других стран.
"Результаты нашего сотрудничества – они очевидны. Созданы и успешно действуют оборонные коалиции, в частности танковая, авиационная и другие, которые усиливают нашу защиту. Есть надежное сотрудничество в разных сферах: от разведок до киберзащиты. Украина успешно применяет и совершенствует тактику применения оружия альянса", – заявил президент Украины.
Зеленский добавил, что наши институты работают вместе как на уровне "Украина – НАТО", так и на двухстороннем.
"Реальность стала доказательством, что членство Украины в альянсе будет абсолютно природным и таким, которое усиливает и Украину, и НАТО", – подчеркнул президент.
Столтенберг же говорил, что главными темами переговоров его с Зеленским были полномасштабная война, которая была развязана страной-агрессором Россией, поддержка Украины западными союзниками, а также будущее Киева в НАТО.
Затем президент Украины прокомментировал недавний удар по Севастополю и отметил, что обязательно спросит информацию о вероятном уничтожении командующего Черноморским флотом у соответствующих украинских органов.
"НАТО в обмен на территории"
Руководитель аппарата генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенсен в августе заявил, что Альянс не исключает ситуации, при которой Украина могла бы вступить в НАТО в обмен на территориальные уступки. По его словам, не обязательно, что так произойдет, но "это может быть вероятным решением".
Генсекретарь Йенс Столтенберг ответил на скандальное заявление о членстве Украины в НАТО в обмен на территории. По его словам, Киев сам определит нужные для себя условия в рамках возможных переговоров с Москвой.
В Офисе президента жестко ответили на скандальное заявление чиновника НАТО о "сдаче" территорий Украины. Советник руководителя Офиса Михаил Подоляк назвал это попыткой фиксации капитуляции Киева и предостерег чиновников на Западе от подобной риторики.
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