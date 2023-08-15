Отказаться от территорий, но вступить в НАТО: у Столтенберга возмутили заявлением

В то же время в Альянсе добавили, что окончательное решение будет принимать Украина.

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В НАТО не исключают вступления Украины в Альянс без некоторых территорий / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 3 отдельная штурмовая бригада

Украина активно работает над вступлением в НАТО, однако в Альянсе выдали очень странное заявление. Глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен предположил, что Украина может отказаться от некоторых своих территорий, но при этом вступить в Альянс. Об этом сообщает Verdens Gang.

"Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО", - сказал Йенсен.

При этом он акцентировал на том, что он лишь предполагает подобное и не утверждает, что так и будет. Йенсен добавил, что Украина сама будет решать, на каких условиях будет вести переговоры. Он также утверждает, что все в Альянсе заинтересованы в том, чтобы война не повторилась.

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"Россия испытывает огромные военные трудности, и кажется нереальным, что они могут захватить новые территории", - говорит глава канцелярии.

Вступление Украины в НАТО

На саммите в Вильнюсе, который состоялся 11-12 июля, страны НАТО приняли решение, которое предполагает возможность для Украины вступить в Альянс без Плана действия по членству. Впрочем, Киеву так и не поступило предложение интегрироваться в Североатлантический альянс. По словам генерального секретаря организации Йенса Столтенберга, Украина вступит в НАТО, если Киев выполнит ряд условий.

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина вступит в НАТО, когда завершится война с агрессором Россией. По мнению гаранта, в самом Альянсе должны быть заинтересованы в евроатлантической интеграции Украины не меньше, чем сам Киев.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина пока не может получить приглашения в НАТО. Госсекретарь не видит такой возможности, пока идет война с оккупантом Россией. Однако Альянс будет усиливать Киев для того, чтобы Украина смогла приблизиться к стандартам НАТО.

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