Россияне усиленно штурмуют район Марьинки: ВСУ мощно отвечают оккупантам

Есть высокая угроза применения ракетного вооружения и БПЛА по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

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Оккупанты штурмуют Марьинское направление / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Объединенные силы ВСУ

В объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления сообщили, что украинские военные продолжают вести оборону на востоке и юге Украины и наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

В пресс-центре на странице в Facebook сообщили, что есть увеличение количества вражеских штурмовых действий на направлении Марьинки. Россияне доукомплектовывают на разных направлениях отряды "Шторм", которые понесли и несут значительные потери. Да, русское командование бросает их вперед на верную гибель.

За минувшие сутки оккупанты нанесли 2 ракетных и 16 авиационных ударов, провели 42 боевых столкновения. Они также совершили 595 артобстрелов.

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Есть высокая угроза применения ракетного вооружения и БПЛА по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении захватчики не оставляют попыток окружить Авдеевку. Так, в течение суток силы обороны отбили более 10 атак врага.

На Марьинском и Шахтерском направлениях наши воины отбили почти 20 вражеских атак в районе Марьинки и еще 5 атак южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском направлении военные не допустили потерь позиций юго-западнее Новоданиловки, Работиного и западнее Вербового Запорожской области.

ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Имеют частичный успех в районе западнее ивового.

Ситуация на фронте

Напомним, что враг сменил тактику и идет на прорыв. Майор ВСУ сообщил, что подразделения противника начинают испытывать снарядный и артиллерийский голод. Общая интенсивность обстрелов на Авдеевском направлении падает.

Россияне хотят захватить Авдеевку по трем причинам. Оккупация Авдеевки, отметил военный Максим Морозов, открыла бы путь для врага в дальнейшем продвижении на Нью-Йорк, Константиновку и Покровск.

ВСУ мощно ударили по аэродромам оккупантов возле Бердянска и Луганска. Наши военные нанесли удары по вертолетам и оборудованию российских оккупационных войск на аэродромах вблизи оккупированных Бердянска и Луганска.

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