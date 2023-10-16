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Колонны техники в огне: враг изменил тактику и идет на прорыв - офицер ВСУ

Юрий Берендий
16 октября 2023, 18:26 обновлено 16 октября, 18:26
Сожгли огромное количество техники. Россияне изменили тактику боевых действий в Авдеевке.
Град, танки
Враг изменил тактику и идет на прорыв / Коллаж Главред, фото: Генштаб, скриншот из видео 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы

Русское командование изменило тактику проведения штурмов на Авдеевском направлении. Об этом сообщил майор, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

"Сначала они шли подразделениями, чуть ли не ротой в одном месте. Для нас это только легче, ведь проще уничтожать — артиллерийский выстрел, работа танка, гранатомета и все. А сейчас они тактику поменяли: передвигаются более мелкими группами, в количестве отделения максимум, возможно, чуть больше, но все равно мы их высчитываем и уничтожаем", - сказал он в эфире телеканала FREEДОМ.

Майор ВСУ сообщил, что подразделения противника начинают испытывать снарядный и артиллерийский голод. Общая интенсивность обстрелов на Авдеевском направлении падает.

видео дня

"Что мы видим? Делают штурмы, ведут артиллерийскую дуэль с нами, пытаются стрелять, но не так часто. То есть, та работа в тылу, которая проводится, она сказывается на результатах. Но штурмы все равно ведутся, не такие интенсивные, как были в самые первые дни, но ведутся. В общем, видно перемещение и перегруппировку противника, скажем так, что-то затевают", - отметил Цехоцкий.

По словам офицера, из-за страха перед украинской артиллерией, враг вынужден оставлять технику на расстоянии 10-12 от эпицентра боевых действий.

"То есть то, что мы сожгли и уничтожили большое количество бронетехники, это сказалось. А вчера и даже позавчера — они подвозили личный состав на поле боя на "Уралах". То есть, вывезли мясо на убой, так это выглядело с нашей стороны. Вывозят, выбросили и все. На каких-то участках даже были попытки на старых "уазиках" - санитарных машинах, но мы их также уничтожаем. Только на нашем участке было уничтожено более 30 единиц тяжелой техники: танки, боевые машины пехоты, боевые машины десанта. Это только на нашем участке и то, что подтверждено. На всем участке Авдеевского направления техники уничтожено гораздо больше", - сообщил Сергей Цехоцкий.

Война России против Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, силы обороны Украины достигли продвижения на Бахмутском направлении и на западе Запорожской области. Войскам удалось добиться частичных успехов в 7 километрах юго-западнее Бахмута, где они продвинулись к железнодорожной линии севернее Клещиевки. Также ВСУ продвинулись в районе Работиного и Вербового.

В то же время, военный эксперт Иван Ступак отметил, что особенностью осенне-зимних ударов РФ по Украине может стать мощная информационно-пропагандистская кампания. Он подчеркнул, что, скорее всего, основной акцент ракетных ударов будет направлен на прифронтовые области — Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую и Запорожскую.

Также, Центр национального сопротивления сообщил, что морги во временно оккупированном Донецке завалены телами российских военных. Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев сообщил, что туда доставляются тела вражеских военных с Авдеевского направления, где российские силы в течение последней недели пытаются безуспешно атаковать позиции украинских войск со стороны Красногоровки и Водяного.

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Авдеевка ВСУ контрнаступление ВСУ
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