Признали даже россияне: эксперт объяснил почему морги Донецка переполнены

Морги оккупированного Донецка переполнены телами погибших российских солдат. Эксперт считает, что в Донецк свозят 200-х с Авдеевского направления.

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Эксперт объяснил почему морги Донецка переполнены / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Центр национального сопротивления сообщил, что морги во временно оккупированном Донецке завалены телами российских военных. Военно-политического аналитика Дмитрий Снегирев сообщил, что туда доставляются тела вражеских военных с Авдеевского направления, где российские силы в течение последней недели пытаются безуспешно атаковать позиции украинских войск со стороны Красногоровки и Водяного. Об этом эксперт рассказал в эфире телеканала FREEДОМ.

Эксперт указывает, что для прорыва обороны ВСУ со стороны Красногоровки командование врага использует отряды "Шторм-z". Эти подразделения сформированы из числа осужденных, подписавших соответствующий договор с Министерством обороны Российской Федерации на участие в боевых действиях против Украины.

"То есть "Шторм-z" используют как современные штрафные батальоны, несмотря на количество потерь среди личного состава", — объясняет Снегирев.

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Он отметил, что даже российские граждане признают большие потери и называют такие атаки "мурадовщиной" - в честь Рустема Мурадова, бывшего командующего Восточного военного округа России, чьи действия под Угледаром этой зимой привели к уничтожению бригад морской пехоты РФ.

"Бравурные заявления российской стороны об успешном характере боев в районе Авдеевского укрепрайона за последние три дня изменились на более трагические. Сами россияне отмечают, что следует искоренить так называемую "мурадовщину"... требуют от верховного главнокомандующего искоренить подобные явления в российской армии, потому что самим россиянам не совсем понятно, зачем их гонят на минные поля и под обстрел украинской артиллерии, которая успешно утилизирует их с использованием кассетных боеприпасов", — заявил Дмитрий Снегирев.

Наступление на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, план крупного наступления России начинает реализоваться на Купянском направлении. Именно на этот участок фронта враг перебросил подразделения вновь созданной 25-й армии. Тяжелые бои в районе Авдеевки, эксперт Владислав Селезнев считает попыткой врага отвести часть украинских ресурсов от Купянско-Лиманского направления с целью восстановления стабильности на всех участках Восточного фронта.

В то же время, на прошлой неделе российские оккупанты осуществили в районе Авдеевки более ста попыток вытеснить силы обороны Украины с их позиций. Подразделения Вооруженных сил Украины дали отпор всем атакам врага.

Также, после серии интенсивных штурмов Авдеевки Донецкой области российские оккупанты снизили количество атак, рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. По его словам, сейчас градус напряжения несколько снизился, ведь враг теряет силы.

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