УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Наступление началось: Россия бросила все силы на захват стратегического города

Юрий Берендий
16 октября 2023, 13:42 обновлено 16 октября, 13:42
План крупного наступления имени генерала армии Герасимова сейчас осуществляется именно на восточном фасе российско-украинского фронта.
Танки, армия рф, солдаты
Россия бросила все силы на захват стратегического города / коллаж Главред, фото: ГУР, Минобороны РФ

План крупного наступления России начинает реализоваться на Купянском направлении. Именно на этот участок фронта враг перебросил подразделения вновь созданной 25-й армии. Об этом в прямом эфире телеканала FREEДОМ сказал военный обозреватель, полковник запаса Владислав Селезнев.

"Сейчас противник пытается двигаться вперед, пытается сломать украинское сопротивление, прежде всего на Купянском направлении. Несет огромные потери. Говорить о каких-то серьезных территориальных приобретениях я бы не рискнул, ибо продвижение за несколько суток на несколько сотен метров вряд ли может считаться успешным с учетом огромного уровня вражеских потерь. Но в любом случае так называемый план крупного наступления имени генерала армии Герасимова (начальника Генштаба РФ, — ред.) сейчас осуществляется именно на восточном фасе российско-украинского фронта, прежде всего на Купянско-Лиманском направлении", — заявил гость эфира.

Тяжелые бои в районе Авдеевки, эксперт считает попыткой врага отвести часть украинских ресурсов от Купянско-Лиманского направления с целью восстановления стабильности на всех участках Восточного фронта.

видео дня

"Бесспорно, россияне привлекли огромное количество человеческих, материально-технических ресурсов для того, чтобы сломить сопротивление города-крепости Авдеевки, кардинально изменить расклад сил и средств на этом участке фронта. Ведь они еще живут в парадигме, что им удастся с помощью своего технического превосходства и превосходства в личном составе выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Ведь именно под этим флагом Российская Федерация начинала в феврале прошлого года так называемую "специальную военную операцию", — комментирует Селезнев.

По его мнению, у россиян под Авдеевкой нет "даже малого шанса".

"Очевидно, что враг имеет достаточно серьезное количество сил и средств, но совсем не хочет учитывать следующий очень важный фактор. Украинская армия неплохо осведомлена ... поэтому все попытки врага атаковать на тех или иных участках фронта упираются в эффективную боевую работу украинских артиллеристов. Хорошо известно, что до 90% российских потерь — это результат эффективной боевой работы украинской артиллерии и украинских ракетчиков", — подчеркнул военный обозреватель.

Также, он отметил, что враг попытался захватить Авдеевку с 2014 года, но с тех пор город был очень прочно укреплен. На территории города созданы огромные оборонительные укрепления, бетонированные окопы и долгосрочные позиции для огневой поддержки. Сегодня эти оборонительные редуты служат надежным фундаментом, который позволяет вооруженным силам отразить все попытки противника изменить ход событий на поле боя.

"Конфигурация сил и средств на карте в определенной степени соответствует тем событиям, которые мы наблюдали в течение 10 месяцев во время ожесточенных боев в районе Бахмута. Но то, что у противника на этом участке фронта, в районе Авдеевки, нет ни одного, даже малого шанса реализовать этот план "а-ля Бахмут", это вполне очевидно", — заявил Владислав Селезнев.

Наступление России в районе Авдеевки

Напомним, как ранее сообщал Главред, россияне и сам кремлевский диктатор Владимир Путин изменили риторику относительно наступления оккупантов на Авдеевку в Донецкой области. Специалисты Института изучения войны считают, что таким образом они "уменьшают ожидания" по поводу продвижения армии РФ.

В то же время, на штурм Авдеевки Донецкой области российские оккупанты бросили подразделения 114-й, 15-й и 21-й мотострелковых бригад армии РФ, усиленные спецподразделениями 1-го армейского корпуса. На этом направлении враг создал преимущество в 3-4 раза в количестве личного состава, а также преимущество в бронетехнике, артиллерии и авиации.

Также, после серии интенсивных штурмов Авдеевки Донецкой области российские оккупанты снизили количество атак, рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. По его словам, сейчас градус напряжения несколько снизился, ведь враг теряет силы.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Авдеевка ВСУ Купянск
Реклама

Главное за день

ВСУ пошли вперед под Бахмутом: уничтожили десятки россиян вместе с техникой

ВСУ пошли вперед под Бахмутом: уничтожили десятки россиян вместе с техникой

13:48 Украина
"Мясорубка" под Авдеевкой: у РФ колоссальные потери, враг готовит новый штурм

"Мясорубка" под Авдеевкой: у РФ колоссальные потери, враг готовит новый штурм

12:51 Украина
ВСУ – о ситуации на фронте: войска РФ провалилась у Авдеевки и Работино, сбит Су-25

ВСУ – о ситуации на фронте: войска РФ провалилась у Авдеевки и Работино, сбит Су-25

12:43 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:50

Головоломка для тех, у кого зрение, как у орла: надо найти пингвина за 7 секунд

13:48

ВСУ пошли вперед под Бахмутом: уничтожили десятки россиян вместе с техникой

13:42

Наступление началось: Россия бросила все силы на захват стратегического города

13:33

Человека не узнать: что произойдет с организмом, если бросить пить

12:51

"Мясорубка" под Авдеевкой: у РФ колоссальные потери, враг готовит новый штурм

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:49

Невероятный тест для проверки зрения: вам нужно найти 13 собак за 13 секунд

12:48

Лилию Ребрик захейтили за третью беременность во время войны - она не промолчала

12:43

ВСУ – о ситуации на фронте: войска РФ провалилась у Авдеевки и Работино, сбит Су-25

12:30

9 лучших упражнений для похудения на 6 минут: идеальная зарядка на все телоВидео

Реклама
12:16

Больше не нужно скрести и царапать: девушка показала, чем очистить противень духовкиВидео

12:09

Высадка в Энергодаре: спецназовец ГУР сообщил об успешной операции

12:08

Чем лошадь отличается от иглы: креативные ответы украинцев заставят вас улыбнуться

12:04

Неделя без Нины Матвиенко: Тоня Матвиенко призналась, как переживает смерть мамы

11:58

Favbet Foundation передал на южное направление внедорожник Nissan Navara

11:41

Шпионила и наводила русские ракеты: в Херсоне задержали предательницу Украины

11:37

Может ли вспыхнуть Третья мировая из-за войны в Израиле: эксперт назвал единственную причинуВидео

11:35

ВСУ продвинулись под Бахмутом и на Запорожье: в ISW раскрыли подробности

11:19

Рост будет рекордным: в Украине прогнозируют повышение цен на основные продукты

11:13

Китайский гороскоп на завтра 17 октября 2023: Дракону - обвинения, Обезьяне - популярность

11:02

"Израиль мог позволить атаку": эксперт объяснил, как ЦАХАЛ допустил нападение ХАМАСВидео

Реклама
10:47

Украину атакуют мощный ливень и снег: где будет самая плохая погода

10:43

У Путина боятся бунта: в ГУР сделали заявление о массовой мобилизации в РФ

10:37

Взял в плен 19 оккупантов: стали известны детали операции с участием Буданова

10:28

Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 октября: кому пора экономить

10:24

Гороскоп на неделю с 16 по 22 октября: Львы будут нарасхват, Рыбы - рискуйте

10:00

Лунный день 17 октября 2023: во второй половине дня подготовьтесь к конфликтам

09:56

Более 100 раз за неделю РФ пыталась выбить ВСУ с позиций возле Авдеевки - Генштаб

09:50

Путин разразился заявлением о контрнаступлении и заклянчил у Украины переговоры

09:49

"Нет шансов быстро закончить": эксперт спрогнозировал продолжительность войны в Украине

09:40

Церковный праздник 17 октября: что нельзя делать на пророка Осии

09:40

Гороскоп Таро на ноябрь 2023: Овнам - критика, Тельцам - ожидание, Близнецам - повышениеВидео

08:54

Ближний Восток – "Титаник" утонул, строим ковчегмнение

08:48

Лишь одна маленькая хитрость сделает манник на кефире пышным и нежным: рецепт десерта

08:39

Гороскоп на завтра 17 октября 2023: Близнецы - на работе будет туго, Львы потеряют деньги

08:28

Байден заявил о необходимости уничтожить ХАМАС, но есть условие

08:18

Оккупанты ночью атаковали Украину 6 ракетами и 12 дронами: есть разрушения и пострадавшиеФото

07:37

Армию США могут привлечь к освобождению заложников в Газе - Кирби

06:45

В РФ изменили риторику о наступлении на Авдеевку: в ISW объяснили, что это значит

06:35

Как правильно – "поверхневі знання" или "поверхові": языковед объяснил ошибкуВидео

06:22

Усталость от войны? Нет, что-то другоемнение

Реклама
05:00

Как очистить ванну от желтизны: простой совет для всех домохозяек

04:15

Путин приказал захватить украинский город: генерал-разведчик назвал цель оккупантов

03:40

Тест на IQ: проверьте, достаточно ли вы умны, чтобы найти ошибку за 8 секунд

03:05

Журналист пояснил, что случится, если в войне в Израиле поучаствует Ливан

02:32

Ксения Мишина показала стальной пресс в кружевном нижнем белье

02:02

Убираем всю гадость: как правильно чистить креветки

01:35

Сколько еще Россия технически может вести войну: эксперт дал неутешительный прогноз

15 октября, воскресенье
23:40

"Хорошо горит": украинские десантники уничтожили вертолет Ми-8 оккупантов РФВидео

23:01

Часть пенсионеров может остаться без денег: кто в группе риска

22:46

РФ готовится массированно бить по Украине: Зеленский назвал цели и сроки ударов

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять