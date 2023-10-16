Наступление началось: Россия бросила все силы на захват стратегического города

План крупного наступления имени генерала армии Герасимова сейчас осуществляется именно на восточном фасе российско-украинского фронта.

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Россия бросила все силы на захват стратегического города / коллаж Главред, фото: ГУР, Минобороны РФ

План крупного наступления России начинает реализоваться на Купянском направлении. Именно на этот участок фронта враг перебросил подразделения вновь созданной 25-й армии. Об этом в прямом эфире телеканала FREEДОМ сказал военный обозреватель, полковник запаса Владислав Селезнев.

"Сейчас противник пытается двигаться вперед, пытается сломать украинское сопротивление, прежде всего на Купянском направлении. Несет огромные потери. Говорить о каких-то серьезных территориальных приобретениях я бы не рискнул, ибо продвижение за несколько суток на несколько сотен метров вряд ли может считаться успешным с учетом огромного уровня вражеских потерь. Но в любом случае так называемый план крупного наступления имени генерала армии Герасимова (начальника Генштаба РФ, — ред.) сейчас осуществляется именно на восточном фасе российско-украинского фронта, прежде всего на Купянско-Лиманском направлении", — заявил гость эфира.

Тяжелые бои в районе Авдеевки, эксперт считает попыткой врага отвести часть украинских ресурсов от Купянско-Лиманского направления с целью восстановления стабильности на всех участках Восточного фронта.

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"Бесспорно, россияне привлекли огромное количество человеческих, материально-технических ресурсов для того, чтобы сломить сопротивление города-крепости Авдеевки, кардинально изменить расклад сил и средств на этом участке фронта. Ведь они еще живут в парадигме, что им удастся с помощью своего технического превосходства и превосходства в личном составе выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Ведь именно под этим флагом Российская Федерация начинала в феврале прошлого года так называемую "специальную военную операцию", — комментирует Селезнев.

По его мнению, у россиян под Авдеевкой нет "даже малого шанса".

"Очевидно, что враг имеет достаточно серьезное количество сил и средств, но совсем не хочет учитывать следующий очень важный фактор. Украинская армия неплохо осведомлена ... поэтому все попытки врага атаковать на тех или иных участках фронта упираются в эффективную боевую работу украинских артиллеристов. Хорошо известно, что до 90% российских потерь — это результат эффективной боевой работы украинской артиллерии и украинских ракетчиков", — подчеркнул военный обозреватель.

Также, он отметил, что враг попытался захватить Авдеевку с 2014 года, но с тех пор город был очень прочно укреплен. На территории города созданы огромные оборонительные укрепления, бетонированные окопы и долгосрочные позиции для огневой поддержки. Сегодня эти оборонительные редуты служат надежным фундаментом, который позволяет вооруженным силам отразить все попытки противника изменить ход событий на поле боя.

"Конфигурация сил и средств на карте в определенной степени соответствует тем событиям, которые мы наблюдали в течение 10 месяцев во время ожесточенных боев в районе Бахмута. Но то, что у противника на этом участке фронта, в районе Авдеевки, нет ни одного, даже малого шанса реализовать этот план "а-ля Бахмут", это вполне очевидно", — заявил Владислав Селезнев.

Наступление России в районе Авдеевки

Напомним, как ранее сообщал Главред, россияне и сам кремлевский диктатор Владимир Путин изменили риторику относительно наступления оккупантов на Авдеевку в Донецкой области. Специалисты Института изучения войны считают, что таким образом они "уменьшают ожидания" по поводу продвижения армии РФ.

В то же время, на штурм Авдеевки Донецкой области российские оккупанты бросили подразделения 114-й, 15-й и 21-й мотострелковых бригад армии РФ, усиленные спецподразделениями 1-го армейского корпуса. На этом направлении враг создал преимущество в 3-4 раза в количестве личного состава, а также преимущество в бронетехнике, артиллерии и авиации.

Также, после серии интенсивных штурмов Авдеевки Донецкой области российские оккупанты снизили количество атак, рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. По его словам, сейчас градус напряжения несколько снизился, ведь враг теряет силы.

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