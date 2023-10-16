"Мясорубка" под Авдеевкой: у РФ колоссальные потери, враг готовит новый штурм

Под Авдеевкой враг создал преимущество в 3−4 раза в количестве личного состава, а также в бронетехнике, артиллерии и авиации.

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ВСУ отражают вражеские атаки под Авдеевкой / Коллаж: Главред, фото: открытые источники, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

На штурм Авдеевки Донецкой области российские оккупанты бросили подразделения 114-й, 15-й и 21-й мотострелковых бригад армии РФ, усиленные спецподразделениями 1-го армейского корпуса.

На этом направлении враг создал преимущество в 3−4 раза в количестве личного состава, а также преимущество в бронетехнике, артиллерии и авиации. Такую оценку дает военный журналист Юрий Бутусов в своем Facebook.

"Но выдающийся воинский подвиг для Украины совершила 110-я механизированная бригада, которая обороняет Авдеевку. 110-я бригада, усиленная 2-м батальоном Президентской бригады и несколькими спецподразделениями показала высокую боеспособность и хорошо подготовилась к российскому нападению", - подчеркнул он.

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Журналист отмечает, что под ударом сразу трех российских бригад и под ураганным обстрелом наши войска удержали в целом первую линию обороны в районе Авдеевки.

"К сожалению, серьезные потери понесли и украинские подразделения. Но войска обладают эффективным управлением, боевым духом и продолжают уничтожать врага. Российское командование планирует новый штурм и пополнение разгромленных частей", - добавил Бутусов.

Подробности боев за Авдеевку

В свою очередь военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рёпке не исключает, что Авдеевка может повторить судьбу Бахмута, поскольку россияне намерены наступать, несмотря на огромные потери.

Он пишет, что изначальный план РФ состоял в том, чтобы обойти город с запада, захватив прилегающие посёлки, и взять Авдеевку в окружение. Однако ВСУ смогли остановить россиян.

При этом Рёпке говорит, что в атаку РФ бросила колонны из более чем 100 единиц техники.

Вместе с тем под Авдеевкой украинские защитники сумели уничтожить более 60 танков и БТР РФ, а также более 200 солдат армии страны-оккупанта.

РФ штурмует Авдеевку / t.me/BILD_Russian

Бои за Авдеевку

Ранее сообщалось о том, что штурм Авдеевки захлебывается: РФ выдыхается и теряет силы. После серии интенсивных штурмов Авдеевки Донецкой области российские оккупанты снизили количество атак, рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ пыталась выбить ВСУ с позиций возле Авдеевки. ВСУ продолжают наступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

Ранее представитель Сил обороны Украины Александр Штупун сказал, что у оккупантов большие потери под Авдеевкой. За несколько суток боев россияне потеряли более 3 тысяч своих военных.

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