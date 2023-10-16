Более 100 раз за неделю РФ пыталась выбить ВСУ с позиций возле Авдеевки - Генштаб

ВСУ продолжают наступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

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ВСУ дают мощный отпор атакам врага и продолжают наступательные операции / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, 92 ОМБр

На прошлой неделе российские оккупанты осуществили в районе Авдеевки более ста попыток вытеснить Силы обороны Украины с их позиций. Подразделения Вооруженных сил Украины дали отпор всем атакам врага. Об этом заявил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

По его словам, российские оккупанты пытались вытеснить украинских военных с занимаемых позиций в районах восточнее Степного, Ласточкиного, Тоненького, Керамика, Северного, Невельского, Нетайлово и Первомайского Донецкой области.

"Подразделения Вооруженных сил Украины дали отпор всем атакам врага в этом направлении, уничтожив сотни российских захватчиков, десятки танков и бронемашин", - рассказал Ковалев.

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По словам представителя Генштба, Силы обороны уверенно истощают наступательный потенциал российских захватчиков.

ВСУ продолжают контрнаступление на двух направлениях

При этом ВСУ продолжают наступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

На Бахмутском направлении продолжаются наступательные действия ВСУ к югу от Бахмута.

"Имеют успех восточнее Клещиевки, восточнее Андреевки и севернее Курдюмовки. Оккупанты в течение недели предприняли более 20 неудачных попыток восстановить утраченное положение в этих районах", - отметил Ковалев.

Из-за катастрофических потерь в живой силе российские оккупанты перебрасывают на Бахмутское направление дополнительные подразделения.

"На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают вести наступательную операцию, шаг за шагом вытесняя врага в районах Вербового, Новопрокоповки та Копани", - рассказал спикер Генштаба.

Ситуация в Авдеевке

Как сообщал Главред, россияне и кремлевский диктатор Путин изменили риторику относительно наступления оккупантов на Авдеевку в Донецкой области.

В частности, вместо слов "активные боевые действия" используется фраза "активная оборона". Специалисты Института изучения войны считают, что таким образом в РФ "уменьшают ожидания" по поводу продвижения оккупационной армии.

По мнению аналитиков, российские войска вряд ли совершат значительные прорывы или отрежут украинские силы в населенном пункте в ближайшей перспективе, а потенциальные масштабные продвижения, вероятно, потребуют значительного и длительного привлечения личного состава и материальных средств.

Напомним, битва за Авдеевку может в дальнейшем повлиять на возможности ВСУ осуществить прорыв на юге до зимы. Захватчики стремятся окружить город и организовать перелом на фронте.

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