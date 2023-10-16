Высадка в Энергодаре: спецназовец ГУР сообщил об успешной операции

Стали известны новые детали операции Главного управления разведки в Энергодаре. Операция по высадке десанта в Энергодаре продолжалась около двух месяцев.

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Новые детали операции ГУР в Энергодаре / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео t.me/SerhiyNaiev

Операция по высадке десанта в Энергодаре длилась около двух месяцев - с начала сентября до конца октября. Об этом сообщил в интервью "РБК-Украина"командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр "Лютый".

"Тогда было уже достаточно холодно, а это была высадка на лодках. Было сложно. Подробный список задач, которые мы тогда выполняли, раскрывать не могу, но нам удалось их выполнить. Там мы постоянно - почти каждые два дня - устраивали такие себе набеги, чтобы спровоцировать россиян укреплять именно тот участок. Это в свою очередь послужило на пользу Херсонскому направлению", – объясняет Александр.

Боец ГУР также отметил, что спецподразделение "Артан", созданное весной 2022 года, в начале состояло из небольшой группы людей, а на сегодняшний день насчитывает уже несколько сотен. Группы этого спецподразделения выполняют самые нетипичные задачи, включая штурмовые действия и диверсионно-разведывательные операции.

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Обычно в состав спецподразделения приходят немало военных из ВСУ. Со всеми кандидатами проводится строгий отбор и специальные проверки, которые включают тестовый контроль, анализ истории личности и полиграфические тесты. Главная цель этих проверок - понимать личность, ее психологические особенности и уровень агрессивности. Высокая физическая подготовка считается большим преимуществом, но если она отсутствует, то есть другие важные качества, учитывая которые кандидат может быть отобранным. В составе "Артана" представлены лица из разных профессий, уточняет "Лютый".

"Это все исключительно добровольцы. И это очень разные люди. Есть мастер велоремонта, есть человек, который держит свое хозяйство, есть те, кто работал сантехником или был офисным работником. Это совершенно разные люди, не все из них когда-то имели какую-то подготовку. Сейчас после прохождения подготовки и курсов они более чем готовы", – рассказывает Александр. Между операциями бойцы не прекращают подготовку – это в основном работа на полигоне, изучение учебников и тренировки на тренажерах.

После присоединения к "Артану", "Лютый" служил в составе штурмовых групп. Обычно такие группы насчитывают 30 человек. Сейчас Александр отвечает за создание и управление командой ПЗРК, которая выполняет задачи по обслуживанию и защите от вражеской авиации во время спецопераций "Артана". В этой группе служит до 15 бойцов.

Операции в Энергодаре

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские спецназовцы ГУР трижды пытались освободить оккупированный Энергодар и Запорожскую АЭС. Об этом заявил командир особого подразделения ГУР Шаман, лично участвовавший в операции.

Также, 12 сентября в оккупированном Энергодаре Запорожской области прозвучали мощные взрывы. Украинские спецназовцы и партизаны взорвали "отдел паспортизации" оккупантов, пункт связи и коттеджи, в которых была куча российских офицеров.

В свою очередь, 18 августа во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области произошел взрыв на совещании руководителей оккупационной полиции.

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