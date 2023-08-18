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Удар по оккупантам в Энергодаре: дроном взорвали верхушку "полиции" РФ

Алексей Тесля
18 августа 2023, 19:25 обновлено 18 августа, 19:25
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В кабинете начальника оккупационной "полиции" Энергодара прогремел мощный взрыв.
Энергодар
В Энергодаре прогремел мощный взрыв / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области произошел взрыв на совещании руководителей оккупационной полиции.

"18 августа во временно оккупированном Энергодаре было назначено совещание руководителей городской "полиции". Ориентировочно в 09.23 в кабинете начальника полиции прогремел мощный взрыв", - сообщается в Телеграм-канале ГУР МО Украины.

В результате многочисленные ранения получили: начальник городского отдела полковник МВД России Чесанов Павел Валерьевич (Чувашская республика), его заместитель по оперативной работе, руководитель следственного отдела, начальник дежурной части и руководители ряда подразделений. Сразу после взрыва они были срочно доставлены в местную больницу, рассказали украинские военные разведчики.

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Как уточнили в ГУР, "после оперативного обследования раненых из оккупированного Мелитополя были срочно вызваны три реанимобиля. Уже оттуда планируется эвакуация военными вертолетами на территорию рф".

Здание, кроме того, что в нем размещалась "полиция", "использовалось в качестве помещения личного состава оккупантов. В результате взрыва здание получило значительные повреждения, пожар распространился на 3-5 этажи".

"В настоящее время район происшествия заблокирован. Возможность передвижения по городу для гражданских лиц существенно ограничена. В городе полностью отключена сеть Интернет", - добавили в ГУР.

Смотрите видео - прилет по оккупантам в Энергодаре:

Screenshot
По оккупантам в Энергодаре нанесли удар / Скриншот

Ранее сообщалось о том, что россияне бегут из Энергодара и беспощадно обворовывают город. В оккупированном Энергодаре россияне уже несколько дней активно обворовывают город и вывозят свою документацию.

Напомним, ранее сообщалось о том, что жителей Энергодара просят покинуть город. Жителям Энергодара советуют, если есть транспорт, держать его полностью заправленным со всеми тревожными чемоданами.

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