Россияне бегут из Энергодара и беспощадно обворовывают город - мэр

Русские оккупанты вывозят из Энергодара документацию, компьютерную технику, другое награбленное имущество, в городе не работают магазины и аптеки, автозаправки и банкоматы опустели.
"Повывозили оборудование из медико-санитарной части, компьютерную технику, документацию, паспортный стол, который они расположили в помещении ЦПАУ. Не работает интернет стационарный, который был до этого, не работают продовольственные магазины, аптеки. Ажиотаж по определенным категориям продуктов и средств первой необходимости. АЗС и банкоматы также пустые", - об этом рассказал законно избранный городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в комментарии проекту Радио Свобода "Новости Приазовья".
Орлов также добавил, что оккупационные власти страны-агрессора России уже несколько дней вывозят свою документацию, ожидая контрнаступления ВСУ.
Энергодар в оккупации
Крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция находится под оккупационным контролем войск агрессора России. Захватчики превратили АЭС в военную базу
Оккупанты установили огневые точки на реакторах. Российские оккупанты соорудили огневые позиции на крышах реакторных сооружений Запорожской АЭС, чтобы вести бои на территории самой станции в случае контрнаступления ВСУ.
Русские разместили на четвертом блоке Запорожской АЭС военную технику и взрывчатку. Такими действиями российские оккупанты наносят значительный ущерб ядерной и радиационной безопасности ядерных установок.
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