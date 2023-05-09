Россияне бегут из Энергодара и беспощадно обворовывают город - мэр

В оккупированном Энергодаре россияне уже несколько дней активно обворовывают город и вывозят свою документацию.

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Оккупанты опустошают Энергодар / коллаж Главред: фото: УНИАН, en.gov.ua

Русские оккупанты вывозят из Энергодара документацию, компьютерную технику, другое награбленное имущество, в городе не работают магазины и аптеки, автозаправки и банкоматы опустели.

"Повывозили оборудование из медико-санитарной части, компьютерную технику, документацию, паспортный стол, который они расположили в помещении ЦПАУ. Не работает интернет стационарный, который был до этого, не работают продовольственные магазины, аптеки. Ажиотаж по определенным категориям продуктов и средств первой необходимости. АЗС и банкоматы также пустые", - об этом рассказал законно избранный городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в комментарии проекту Радио Свобода "Новости Приазовья".

Орлов также добавил, что оккупационные власти страны-агрессора России уже несколько дней вывозят свою документацию, ожидая контрнаступления ВСУ.

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