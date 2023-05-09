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Россияне бегут из Энергодара и беспощадно обворовывают город - мэр

Юлия Куришко
9 мая 2023, 17:38 обновлено 9 мая, 18:27
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В оккупированном Энергодаре россияне уже несколько дней активно обворовывают город и вывозят свою документацию.
Россияне бегут из Энергодара и беспощадно обворовывают город - мэр
Оккупанты опустошают Энергодар / коллаж Главред: фото: УНИАН, en.gov.ua

Русские оккупанты вывозят из Энергодара документацию, компьютерную технику, другое награбленное имущество, в городе не работают магазины и аптеки, автозаправки и банкоматы опустели.

"Повывозили оборудование из медико-санитарной части, компьютерную технику, документацию, паспортный стол, который они расположили в помещении ЦПАУ. Не работает интернет стационарный, который был до этого, не работают продовольственные магазины, аптеки. Ажиотаж по определенным категориям продуктов и средств первой необходимости. АЗС и банкоматы также пустые", - об этом рассказал законно избранный городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в комментарии проекту Радио Свобода "Новости Приазовья".

Орлов также добавил, что оккупационные власти страны-агрессора России уже несколько дней вывозят свою документацию, ожидая контрнаступления ВСУ.

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Крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция находится под оккупационным контролем войск агрессора России. Захватчики превратили АЭС в военную базу

Оккупанты установили огневые точки на реакторах. Российские оккупанты соорудили огневые позиции на крышах реакторных сооружений Запорожской АЭС, чтобы вести бои на территории самой станции в случае контрнаступления ВСУ.

Русские разместили на четвертом блоке Запорожской АЭС военную технику и взрывчатку. Такими действиями российские оккупанты наносят значительный ущерб ядерной и радиационной безопасности ядерных установок.

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