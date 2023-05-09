Натужно улыбается, ног не видно: Прилепин показался в Сети впервые после подрыва

Скандально известный пропагандист-литератор и бывший боевик группировки "ДНР" Захар Прилепин впервые появился в Сети, после того, как его автомобиль подорвали под Нижним Новгородом в стране-агрессоре. Видео с ним из больничной палаты записал местный чинуша Глеб Никитин.
Прилепин пытается улыбаться, но выглядит его радость наигранно и неубедительно. А Никитин преувеличенно бодрым голосом говорит всякого рода пропагандистские и ура-патриотические тезисы. И якобы, по словам медиков, процесс выздоровления Прилепина идет штатно, и все необходимое для лечения есть.
Но дело в том, что чиновник снимает видео специально так, чтобы в кадр не попадала нижняя часть тела Прилепина. А ведь, если верить СМИ, именно она пострадала в результате взрыва сильнее всего – и якобы остатки прилепинских ног врачам пришлось ампутировать.
Подрыв авто Захара Прилепина
6 мая стало известно о том, что вблизи Нижнего Новгорода в РФ взорвали автомобиль российского пропагандиста, писателя и политика Захара Прилепина. С ним в автомобиле была дочь и водитель-охранник. Вероятно, взрывчатку установили, когда Прилепин остановился возле придорожного кафе.
На момент взрыва дочери пропагандиста в машине не было, она вышла за несколько минут до инцидента. Охранник Прилепина погиб на месте. Самого же пропагандиста госпитализировали. У него травматическая ампутация конечностей, ушиб обоих легких, многочисленные переломы и ушибы.
Российский оппозиционер Илья Пономарев подтвердил информацию о том, что покушение на Прилепина организовала "Национальная республиканская армия" (НРА).
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что покушение на Прилепина является "инсценировкой и постановой".
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