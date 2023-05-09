Натужно улыбается, ног не видно: Прилепин показался в Сети впервые после подрыва

Губернатор Нижегородской области страны-агрессора навестил пропагандиста войны и боевика Захара Прилепина в палате, где тот находится после покушения.

https://glavred.info/world/natuzhno-ulybaetsya-nog-ne-vidno-prilepin-pokazalsya-v-seti-vpervye-posle-podryva-10469005.html Ссылка скопирована

Пропагандист-литератор Прилепин вышел на связь из больницы / коллаж Главред, фото УНИАН, скриншот из видео

Скандально известный пропагандист-литератор и бывший боевик группировки "ДНР" Захар Прилепин впервые появился в Сети, после того, как его автомобиль подорвали под Нижним Новгородом в стране-агрессоре. Видео с ним из больничной палаты записал местный чинуша Глеб Никитин.

Прилепин пытается улыбаться, но выглядит его радость наигранно и неубедительно. А Никитин преувеличенно бодрым голосом говорит всякого рода пропагандистские и ура-патриотические тезисы. И якобы, по словам медиков, процесс выздоровления Прилепина идет штатно, и все необходимое для лечения есть.

Но дело в том, что чиновник снимает видео специально так, чтобы в кадр не попадала нижняя часть тела Прилепина. А ведь, если верить СМИ, именно она пострадала в результате взрыва сильнее всего – и якобы остатки прилепинских ног врачам пришлось ампутировать.

видео дня

Подрыв авто Захара Прилепина

6 мая стало известно о том, что вблизи Нижнего Новгорода в РФ взорвали автомобиль российского пропагандиста, писателя и политика Захара Прилепина. С ним в автомобиле была дочь и водитель-охранник. Вероятно, взрывчатку установили, когда Прилепин остановился возле придорожного кафе.

На момент взрыва дочери пропагандиста в машине не было, она вышла за несколько минут до инцидента. Охранник Прилепина погиб на месте. Самого же пропагандиста госпитализировали. У него травматическая ампутация конечностей, ушиб обоих легких, многочисленные переломы и ушибы.

Российский оппозиционер Илья Пономарев подтвердил информацию о том, что покушение на Прилепина организовала "Национальная республиканская армия" (НРА).

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что покушение на Прилепина является "инсценировкой и постановой".

Вас могут заинтересовать такие новости: