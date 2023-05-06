"Это все инсценировка": у Зеленского прокомментировали подрыв автомобиля Прилепина

Михаил Подоляк заявил, что Украине ничего не даст ликвидация Захара Прилепина или другого пропагандиста.

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Украине ничего не даст ликвидация Прилепина / Коллаж: Главред, фото: kp.ru, ОПУ

В России взорвали автомобиль российского пропагандиста Захара Прилепина. Власти страны-агрессора сразу назвали это "терактом" и начали обвинять во всем Украину. Однако советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что это на самом деле "постановка и постановка".

"Это все постановка. Это все инсценировка. Кремль и эти подрывы направлены на внутренний рынок. Они этот внутренний рынок обнулят. Это будет шокировать людей в России. Они уже в шоке находятся, потому что понимают, что у них идет полномасштабная война с Украиной", - сказал Подоляк.

Он добавил, что покушения на российских пропагандистов или их ликвидация ничего не решит для Украины.

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"Мы прагматично ведем эту войну. Мы понимаем, какие цели перед нами стоят с точки зрения деоккупации. Мы понимаем, что для этого надо прозрачно, но масштабно уничтожать инфраструктуру на оккупированных территориях для того, чтобы уменьшить боеспособность российской армии. Нам точно то, как это было с Дугиной, как это было с Татарским, как это есть сегодня с Прилепиным, нам это точно не решает ни один вопрос", - пояснил Подоляк.

Смотрите видео с комментарием Подоляка о подрыве автомобиля Прилепина:

Украине ничего не даст ликвидация Прилепина / скриншот

Кто такой Захар Прилепин Захар Прилепин - российский писатель, политик и пропагандист. Он выступал за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. В 2016-2018 годах он воевал против украинцев в составе незаконных вооруженных формирований "ДНР". В 2021 году он стал сопредседателем российской партии "Справедливость России - Патриоты - За правду". После этого его избрали в Госдуму РФ, но он отказался от мандата. Прямо перед началом полномасштабного вторжения, в январе 2022 года, Прилепин заключил контракт с Росгвардией и отправился на фронт убивать украинцев. Об этом сообщает Википедия.

Подрыв автомобиля Прилепина

6 мая стало известно о том, что вблизи Нижнего Новгорода в РФ взорвали автомобиль российского пропагандиста, писателя и политика Захара Прилепина. С ним в автомобиле была дочь и водитель-охранник. Вероятно, взрывчатку установили, когда Прилепин остановился возле придорожного кафе.

На момент взрыва дочери пропагандиста в машине не было, она вышла за несколько минут до инцидента. Охранник Прилепина погиб на месте. Самого же пропагандиста госпитализировали. У него травматическая ампутация конечностей, ушиб обоих легких, многочисленные переломы и ушибы.

Российский оппозиционер Илья Пономарев подтвердил информацию о том, что покушение на Прилепина организовала "Национальная республиканская армия" (НРА).

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