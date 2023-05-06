Подрыв машины Прилепина: кто это, кто стоит за покушением и что говорят в Кремле - все подробности

Ответственность за подрыв автомобиля Прилепина взяла "Национальная республиканская армия".

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В РФ подорвали машину российского пропагандиста Захара Прилепина / Коллаж: Главред, фото: kp.ua, sledcom.ru

В России подорвали машину российского пропагандиста, писателя и украинофоба Захара Прилепина. Это произошло вблизи населенного пункта Нижний Новгород 6 мая.

По данным Telegram-канала Baza, в машине машине с Прилепиным была его дочь, также водитель и охранник. Девочка вышла из машины прямо перед взрывом. В результате подрыва машина разорвалась на две части. Водитель пропагандиста погиб.

Сообщается, что пропагандист возвращался в Москву с оккупированных территорий Донбасса. В Нижнем Новгороде у него есть свой дом. Машина Прилепина остановилась возле пригородного кафе в поселке Пионерское, что в 50 километрах от Нижнего Новгорода. Можно предположить, что именно в этот момент кто-то подложил взрывчатку.

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По данным Shot, под капотом машины пропагандиста была бомба с мощностью 2,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.

Жив ли Прилепин

Сообщается, что в результате взрыва у Прилепина произошла травматическая ампутация ног, его эвакуировали на медицинском вертолете.

РИА Новости, ссылаясь на российских правоохранителей, сообщили, что у пропагандиста якобы переломы и сотрясение мозга. Сейчас он находится в Нижнегородской областной больнице им. Семашко.

Российские пропагандисты также рассказали, что Прилепин в тяжелом состоянии. У него минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы. При госпитализации он был в сознании, но его положили на операционный стол.

Водитель и охранник Прилепина погиб. Им оказался 27-летний уроженец Луганска Александр Шубин с позывным "Злой". Он был луганским боевиком и служил рядовым в батальоне Суркова. Позже он переехал в Нижний Новгород.

Где находится дочь Прилепина и в каком она состоянии, не сообщается.

Смотрите видео с места подрыва автомобиля Захара Прилепина:

В РФ подорвали машину российского пропагандиста Захара Прилепина / скриншот

Как отреагировали в РФ

В РФ заявили, что подрыв автомобиля пропагандиста расследуют как теракт. Зампреда Совбеза РФ Дмитрий Медведев в истерике заявил, что это был "циничный спектакль" и "подлое нападение, совершаемое нацистскими экстремистами".

НРА взяла ответственность за покушение на Прилепина

Российский оппозиционер Илья Пономарев подтвердил информацию о том, что покушение на Прилепина организовала "Национальная республиканская армия" (НРА). Об этом он заявил Telegram-каналу SOTA.

Стоит напомнить, что ранее НРА брала ответственность за ликвидацию российского пропагандиста Владлена Татарского.

Кто такой Захар Прилепин Захар Прилепин - российский писатель, политик и пропандист. Он выступал за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. В 2016-2018 годах он воевал против украинцев в составе незаконных вооруженных формирований "ДНР". В 2021 году он стал сопредседателем российской партии "Справедливость России - Патриоты - За правду". После этого его избрали в Госдуму РФ, но он отказался от мандата. Прямо перед началом полномасштабного вторжения, в январе 2022 года, Прилепин заключил контракт с Росгвардией и отправился на фронт убивать украинцев. Об этом сообщает Википедия.

Ликвидация Владлена Татарского

В воскресенье, 2 апреля, в Санкт-Петербург произошел взрыв в кафе Street food bar. В результате инцидента погиб российский "военный корреспондент" и пропагандист Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин), который проводил в заведении творческий вечер на тему "Есть такая профессия военкор". Еще 30 человек получили ранения.

РосСМИ пишут, что причиной взрыва могла стать статуэтка, которую принесла и вручила пропагандисту Татарскому одна из посетительниц.Пропагандистское издание РИА Новости писало, что подаренную статуэтку осматривали перед вручением, а принесшая ее девушка была знакома организаторам.

По факту убийства Татарского в РФ было открыто уголовное производство по статье 105 УК.

К слову, кафе, в котором произошёл взрыв, находится в 1,5 км от квартиры Путина в Питере, которая теперь принадлежит его бывшей жене, а само кафе принадлежит экс-зятю Пригожина.

Следственный комитет страны-агрессора РФ 3 апреля заявил о задержании 26-летней жительницы Санкт-Петербурга Дарьи Треповой, которую подозревают в убийстве Татарского. Кроме того, Национальный антитеррористический комитет РФ обвинил Украину в убийстве пропагандиста.

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