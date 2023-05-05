Подобное было на Херсонщине перед наступлением ВСУ: оккупанты начали бежать из Запорожской области

Российские оккупанты объявили "эвакуацию" и начали вывозить детей украинцев в Бердянск.

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Оккупанты бегут из Запорожской области / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Российские оккупанты и коллаборанты боятся украинского контрнаступления и уже активно готовятся к бегству с оккупированных территорий Запорожской области. Они объявили "эвакуацию" и начали вывозить украинских детей в Бердянск. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Оккупанты хотят депортировать около 70 тысяч украинцев.

"Интересно, а где там всех теоретически можно разместить, если значительное количество баз отдыха уже занято, видимо, оккупантами? Мариуполь, готовимся встречать эвакуированных?"- написал Андрющенко.

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Гауляйтер оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий уже в панике из-за контрнаступления украинских военных.

"Контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие дни или часы", - говорит Балицкий.

Оккупанты бегут из Запорожской области / скриншот

Он прямо отметил, что украинские военные приближаются и усиливают давление на оккупантов. Он отдал "приказ"депортировать украинцев из населенных пунктов: Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Большая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.

Оккупанты бегут из Запорожской области / фото: t.me/andriyshTime

В первую очередь оккупанты хотят депортировать детей с родителями, пенсионеров, людей с инвалидностью и раненых.

Петр Андрющенко заявил, что депортация детей уже началась. Оккупанты пытались вывезти детей автобусами. Многие родители отказались отпустить их в "безопасное" место. Для "эвакуации" детей гауляйтер отправил 40 автобусов.

"В первой половине дня по трассе Мариуполь-Запорожье прошло пять колонн автобусов по 5-8 штук в сопровождении военных оккупантов. Около 15:00 возле с. Никольского Мариупольского района так же в сопровождении военных обратно зафиксировано 4 автобуса. Два пустых, два с гражданскими. Местные неохотно отдают детей на "эвакуацию", поэтому автобусы возвращаются почти пустыми. Подобное происходило на Херсонщине перед "жестом доброй воли", - написал Андрющенко.

Смотрите видео об "эвакуации" коллаборантов с оккупированных территорий:

Оккупанты бегут из Запорожской области / скриншот

"Эвакуация" оккупантов

Ранее полковник запаса Роман Свитан говорил о том, что российские оккупанты готовятся к бегству с оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.

"Эти позиции невозможно удержать с военной точки зрения, потому что местность там ровная, как доска", - сказал Рассвет.

Перед своим бегством оккупанты разместили на ЗАЭС военную технику и взрывчатку в помещении турбинного отделения 4-го энергоблока. В Госатомрегулировании также отметили, что имеют информацию о хранении техники, оружия и взрывчатки в других производственных помещениях ЗАЭС, в частности в ремонтно-механических мастерских и на крышах энергоблоков.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что оккупанты могут готовить "жест доброй воли". В Кремле уже ищут варианты возможных сценариев, как можно оправдать внутри своего общества очередной успех украинской армии.

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