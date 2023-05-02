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РФ может объявить о новом "жесте доброй воли": Резников раскрыл вероятный сценарий

Алексей Тесля
2 мая 2023, 13:17 обновлено 2 мая, 13:20
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Оккупанты могут заявить об угрозе техногенной катастрофы на территории своей страны, не исключил министр обороны.
Алексей Резников, военные
Алексей Резников не исключает новый "жест доброй воли"со стороны РФ / Фото: УНИАН, Украинская добровольческая армия

Страна-агрессор РФ может готовить новую сдачу ранее захваченных территорий Украины под предлогом "жеста доброй воли", заявил министр обороны Алексей Резников.

При этом в качестве причины оккупанты могут заявить об угрозе техногенной катастрофы на территории своей страны, подчеркнул он в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, в Кремле уже ищут варианты возможных сценариев, как можно оправдать внутри своего общества очередной успех украинской армии.

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"Если уж понаблюдать за рядом публичных высказываний на российских ресурсах, то можно увидеть, что уже звучат фразы, мол: "Надо наверняка заканчивать СВО", "надо переходить к обороне", "надо удержать наши "прибывшие" территории". Ведь в случае очередного успеха украинской армии, который абсолютно ожидаем и для них, нужно понять, как "продавать" у себя внутри, как подавать это народу? У них тоже перегреты были ожидания: Киев за три дня и так называемые три недели. И хотя пропаганда в РФ работает отлично, но с каждым разом все сложнее", — сказал глава МО.

Вместе с тем он не исключил, что в Кремле уже подыскивают варианты сценариев, как это "отыграть", и не исключено, что будет "жест доброй воли" под предлогом какого-то катаклизма.

"Это не мой прогноз, а размышление, но все же я не удивлюсь, если у них появится в сценарии какая-то проблема, серьезного катастрофического вида, техногенного, на территории России. Скажем, что-нибудь произойдет с электростанцией, гидроэлектростанцией, АЭС, с риски для населения, и это потребует немедленного внимания правительства, аккумуляции ресурсов, в том числе солдат, и они якобы смогут объяснить людям, почему заканчивают активные боевые действия в Украине, то есть им придется озвучить "жест доброй воли" под видом какого-то катаклизма на территории РФ", — добавил Резников.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что развязанная Россией против Украины война зашла в тупик. По его словам, Запад не будет оказывать давление на Киев и заставлять Украину идти на компромисс с агрессором. Он призвал Путина вывести войска из Украины, после чего переговоры могут стать возможными.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в РФ осталось времени до конца весны, чтобы попытаться достичь хоть каких-то военных целей в Украине. Он также предположил, что "решающая битва между РФ и Украиной будет этой весной и станет последней до окончания этой войны". Впрочем, конкретных свидетельств в подтверждение своих слов Буданов не предоставил.

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