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Поражение РФ и восстановление границ Украины: Кулеба назвал условие завершения войны

Алексей Тесля
23 апреля 2023, 17:41 обновлено 23 апреля, 17:46
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Победа над Владимиром Путиным будет уроком для всех потенциальных агрессоров, уверен глава МИД.
ВСУ, Кулеба
Дмитрий Кулеба назвал формат установления мира/ Коллаж 36-я ОМБП, УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сделал заявление о том, что для Украины станет победой в войне, развязанной РФ.

При этом настоящий мир наступит после восстановления международно признанных границ Украины, подчеркнул он в своей колонке для немецкого издания Die Welt.

Глава МИД уверен, что ни одна другая страна в мире не стремится к миру так сильно, как Украина. Но в то же время предложения по переговорам со всего мира не учитывают, что мира не хочет Москва.

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В то же время он рассказал, что Россия продолжает совершать жестокие нападения на украинские села и города с целью убить больше людей и захватить больше земли, и это не похоже на желание вести переговоры, прекратить агрессию и восстановить мир.

По его словам, украинская сторона изучает мирные предложения, которые звучат, и приветствует любую инициативу, которая уважает территориальную целостность Украины, принципы Устава ООН и соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи, ведь "настоящий мир должен быть справедливым и длительным".

"Не будет настоящего мира ни для Украины, ни для остального мира, если Россия не понесет полной ответственности за все свои преступления, включая преступление агрессии против Украины и все последующие военные преступления, преступления против человечности и геноцид", – подчеркнул Кулеба.

По его словам, будущее евроатлантической безопасности решается на поле боя в Украине.

"Если мы ошибемся сейчас и решим вознаградить Путина за его агрессию в любой форме вместо того, чтобы победить его как урок для всех других потенциальных агрессоров, будущее Украины, Европы и всего мира будет поставлено под угрозу", – считает Кулеба.

"Настоящий мир – это восстановление международно признанных границ Украины. Настоящий мир – это безопасная родина для крымскотатарского народа в украинском Крыму. Настоящий мир – это корабли с зерном, а не военные корабли в Черном море. Настоящий мир – это мир, объединенный верховенством международного права. Это то, за что мы боремся – не только за победу в войне, но и за настоящий, долговременный мир", – пояснил он.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что развязанная Россией против Украины война зашла в тупик. По его словам, Запад не будет оказывать давление на Киев и заставлять Украину идти на компромисс с агрессором. Он призвал Путина вывести войска из Украины, после чего переговоры могут стать возможными.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в РФ осталось времени до конца весны, чтобы попытаться достичь хоть каких-то военных целей в Украине. Он также предположил, что "решающая битва между РФ и Украиной будет этой весной и станет последней до окончания этой войны". Впрочем, конкретных свидетельств в подтверждение своих слов Буданов не предоставил.

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