Украина могла ударить по Кремлю, но это сделали другие: Свитан - о сценариях атаки

Свитан не исключает, что за этой атакой может стоять сам Кремль. Для этого даже есть 2 причины.

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Свитан, удар по Кремлю / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

У Украины есть все технические возможности для атаки Кремля беспилотниками. Однако за этим стоят другие люди. Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

Он убежден, что Кремль атаковали не украинские силы, так как в этом не было смысла.

"Нет смысла тратить беспилотники, время и усилия, чтобы выполнить сомнительную с военной точки зрения операцию – ударить по куполу Сенатского дворца Кремля. Украине лучше потратить эти беспилотники на уничтожение топливного склада или самолета, которые являются военными объектами. Потому нет вопросов к целям атак в Севастополе, на Тамани, в Брянской области", - сказал Свитан.

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Полковник не верит в вариант, что якобы украинский беспилотник просто не долетел до какой-то военной цели, так как вблизи Кремля и Красной площади нет военных объектов. Легитимной целью он считает военную технику оккупантов на параде 9 мая, а также российское руководство в этот день.

Свитан больше верит в варианты с партизанами. Однако, по его мнению, самым вероятным является то, что Кремль сам устроил эту провокацию.

"Во-первых, это вполне мог быть результат действий российских партизан, которые чисто "по приколу" попробовали проверить систему ПВО Кремля – она не сработала. Во-вторых, наиболее правдоподобной выглядит версия о том, что это была провокация самого Кремля", - говорит Свитан.

Полковник убежден, что у этой провокации могло быть несколько целей:

отмена парада 9 мая,

создание повода для нанесения удара РФ по Украине (Верховной Раде, Офису президента и других).

"У россиян сейчас есть возможность устроить массированный ракетный удар – на данный момент у них есть более 50 ракет, и это количество они могут увеличить до сотни, чтобы ближе к 9 мая ударить по Украине ракетами, сказав, что, мол, это ответ на то, что украинцы посягнули на российскую курицу на башнях. Украина не может стоять за этой атакой на Кремль, поскольку нет военной целесообразности таких действий", - отметил Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Удар беспилотника по Кремлю

В Кремле 3 мая сделали заявление, в котором обвинили Украину в якобы "попытке нанести удар" по резиденции главы страны-агрессора России Владимира Путина.

"Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента, сообщил Кремль. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль", - указали в сообщении.

Российские пропагандисты написали, что Путин не пострадал. Кремлевский рупор Дмитрий Песков сообщил, что Путина во время атаки не было – он работал в своей резиденции в Ново-Огарево.

В Сети опубликовали видео, как неизвестный беспилотник наносит удар по крыше Кремля, после чего происходит возгорание.

На Банковой нет никакой информации о ночных атаках беспилотников на Кремль. Украина направляет все свои силы и средства на освобождение своих территорий, а не на нападение на чужие объекты. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Президент Украины Владимир Зеленский прямо заявил, что Украина не атакует российского диктатора Путина или Москву. Государство использует оружие лишь для защиты своей территории.

Смотрите видео о том, как беспилотник атаковал Кремль:

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