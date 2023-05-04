Оккупанты готовятся отходить с Херсонской и Запорожской областей - Свитан

Российские оккупанты готовятся к украинскому контрнаступлению. Они будут бросать силы на Донбасс, чтобы удержать контроль над населенными пунктами.

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Российские оккупанты готовятся отходить во время контрнаступления ВСУ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Российские оккупанты готовятся к мощному украинскому контрнаступлению. Они понимают, что не смогут устоять и будут вынуждены покинуть свои позиции. Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

По мнению эксперта, враг будет отступать в Херсонской и Запорожской областях.

"Эти позиции невозможно удержать с военной точки зрения, потому что местность там ровная, как доска", - сказал Свитан.

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Однако РФ будет бросать все свои силы на Донбасс, чтобы удержать там занятые населенные пункты.

"Как мы удерживаем Бахмут, так они могут удерживать Донецк, Макеевку, Ясиноватую, Горловку, Енакиево. Также они будут пытаться удержать три входа в Крым: Чонгар, Перекоп и Арбатскую стрелку. А вот со всех остальных территорий они будут отходить", - добавил Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский ранее сказал, что армия Украины пойдет в контрнаступление с целью освобождения своих территорий. Будет проводиться операция и по возвращению Крыма. По словам украинского гаранта, успех зависит от военной поддержки стран Запада.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина собирается освободить все свои земли. По словам Буданова, в ближайшее время появятся результаты анонсированного контрнаступления украинских войск.

Бывший советник главы Офиса президента Виктор Андрусив полагает, что Украина способна освободить Крымский полуостров, если войска подойдут к Азовскому морю и уничтожат Крымский мост. В таком случае оккупанты окажутся в оперативном окружении и вынуждены будут сдаться. Тогда ВСУ не понадобится заходить в Крым. Что касается ситуации на Донбассе, за регион, по мнению Андрусива, придется серьезно воевать.

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