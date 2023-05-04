"Мы были в шаге от ядерного удара": Путин дважды чуть не отдал приказ об ударе по Украине - эксперт

По мнению российского публициста, диктатор рассматривал возможность нанесения точечного ядерного удара по Украине.

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Путин дважды мог отдать приказ о ядерном ударе по Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Россия угрожает нанесением ядерного удара по Украине. Российский диктатор Владимир Путин был на грани использования этого оружия. Таких моментов было два. Об этом заявил российский публицист Валерий Соловей в эфире передачи Юлии Латыниной на УНИАН.

Путин не хотел начинать большую ядерную войну, но рассматривал возможность нанесения такого удара по одной или нескольким точкам.

Впервые реальная угроза ядерного удара по Киеву появилась в марте прошлого года. Он мог пойти на такой шаг из-за психологических факторов. Тогда он даже положил на стол "ядерную папку".

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"Мы были в течение нескольких часов буквально накануне использования тактического ядерного оружия", – сказал Соловей.

Второй раз ситуация повторилась достаточно недавно, как говорит публицист.

"Опять-таки причины я не понимаю, но в тот момент это была не иллюзорная возможность. Так что опция остается", — добавил он.

Большинство людей в окружении "директора" РФ выступают против начала ядерной войны. По сравнению с начал полномасштабной войны их категоричная позиция лишь окрепла.

Соловей отметил, что приближенные к диктатору люди могут заблокировать ядерное оружие, не выполнив возможный приказ Путина.

"Блокировка — это уже то, что исходит от людей, наделенных очень большой властью", — объяснил эксперт.

Россия угрожает размещением ядерного оружия в Беларуси

Директор РФ Владимир Путин 25 марта сделал заявление, согласно которому агрессор Москва собралась разместить на территории республики Беларусь тактическое ядерное оружие. Вооружения в РБ появятся, дескать, в ответ на просьбу Лукашенко. Ядерные заряды России в Беларуси будут находиться под контролем Москвы.

В КНР выступили против передачи ядерного оружия от одних государств другим. В Пекине заявили, что придерживаются позиции, согласно которой конфликты нужно разрешать дипломатическим путем. Нельзя допустить рисков развязывания ядерной войны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов полагает, что Китай, вероятно, не допустит размещения российского ядерного оружия в Беларуси. По словам чиновника, риторика Путина – шантаж западного мира. Москва пытается организовать переговоры по завершению войны против Украины в рамках своих условий.

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