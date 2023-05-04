Взрывы в Киеве: беспилотник сбили прямо над Майданом Независимости - начался пожар

В Киеве во время воздушной тревоги заметили неизвестный беспилотник. Его сбили прямо над центром столицы. Однако обломки ударили по 4-этажному зданию. Начался пожар. Видео уже разлетелись в Сети.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что обломки беспилотника упали в Соломенском районе столицы. Площадь пожара составляет 50 квадратных метров.
"В Соломенском районе спасатели ликвидировали возгорание на первом этаже 4-этажного здания ТЦ, которое произошло на площади 50 м.кв. В результате поражения обломков летательного аппарата взрывной волной разрушены декоративные наружные элементы здания и стекло на площади до 150 м.кв. Несущие конструкции не повреждены", - написал Кличко.
По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Однако эта информация уточняется.
В Сети появились видео с моментом сбивания беспилотника. Прямо над Майданом Независимости в Киеве украинские силовики попали в дрон, тот взорвался и начал падать.
Смотрите видео с моментом падения беспилотника в Киеве:
Позже в Сети появилось видео. Как сообщается, на нем видно последствия попадания обломков по зданию.
Смотрите видео с последствиями падения беспилотника в Киеве:
Как сообщал Главред, в ночь на 3 мая в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, гремели взрывы. Российские оккупанты атаковали иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131 пять областей Украины - Киевскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Кировоградскую и Запорожскую. Целями являлись гражданские и промышленные объекты инфраструктуры.
Атака началась около полуночи. Силы ПВО Украины уничтожили 21 дрон врага, но, к сожалению, некоторые вражеские беспилотники достигли цели.
Ночью 1 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетного удара российских оккупантов. Украинцев призвали не игнорировать угрозу и пройти в укрытия или соблюдать правила "двух стен". Работали силы ПВО. После шести часов утра в Украине начались отбои тревоги.
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