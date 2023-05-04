Ночью РФ атаковала дронами и ракетами Киев, Одессу и другие города, гремели взрывы: что известно

Ночью 4 мая российские оккупанты атаковали Украину с воздуха дронами и ракетами. В ряде областей была объявлена воздушная тревога, в частности, в Киевской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также в некоторых районах Кировоградской области.
Работали системы противовоздушной обороны. Около половины пятого утра воздушную тревогу отменили в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.
Взрывы в Киеве
Прошлой ночью оккупанты нанесли комплексный воздушный удар по столице Украины. Он стал уже третьим за первые четыре дня мая.
"Такой плотной интенсивности ударов наш город не ощущал с начала этого года", - сказал глава Киевского городской военной администрации Сергей Попко.
В Киеве тревога продолжалась свыше 3,5 часов. Оккупанты атаковали Киев с применением баражирующих беприприпасов типа "Shahed" и ракет, вероятно баллистического типа.
По предварительной информации, силами ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены. Данные уточняются. По оперативным сводкам, обошлось без жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры.
"Зафиксировано падение обломков в отдельных районах столицы, однако вреда жизни и здоровью людей или серьезных повреждений застройке города они не нанесли. Информация проверяется и дополняется", - отметил Попко.
Позже в КМВА уточнили, что в результате ночной воздушной атаки на столицу в Шевченковском районе в жилой застройке обнаружены обломки БпЛА. Информация о пожаре не подтвердилась.
Обошлось без пострадавших и существенных повреждений прилегающей территории.
Взрывы в Краматорске
В Краматорске Донецкой области ночью 4 мая прозвучало как минимум два взрыва. Это произошло ориентировочно в 01:30.
Воздушная тревога была объявлена уже после взрывов - примерно через десять минут.
Жителей города и региона просили до окончания воздушной тревоги не покидать укрытий, а также по возможности соблюдать правило "двух стен".
Взрывы в Одессе
В ночь на 4 мая в Одессе также гремели взрывы. Первый раздался около 02:46, а через две минуты - второй, а после и третий. Местные Telegram-каналы писали о работе ПВО.
Как сообщил рано утром в четверг спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, враг атаковал город пятнадцатью Shahed-131/136.
12 дронов уничтожены силами ПВО и мобильных огневых групп. Три дрона-камикадзе ударили по общежитиям одного из учебных заведений Одессы.
Пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.
Тем временем в Оперативном командовании "Юг" показали обломки сбитых в Одессе дронов. На них написано: "За Москву" и "За Кремль".
Взрывы в Запорожье
В Запорожье также прозвучала серия взрывов. Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко призвал население находиться в безопасных местах до завершения тревоги.
Воздушная тревога в Николаевской области
Воздушная тревога была объявлена и в Николаевской области.
"Воздушная тревога! Вся область!" - написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Telegram.
Как сообщал Главред, в ночь на 3 мая в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, гремели взрывы. Российские оккупанты атаковали иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131 пять областей Украины - Киевскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Кировоградскую и Запорожскую. Целями являлись гражданские и промышленные объекты инфраструктуры.
Атака началась около полуночи. Силы ПВО Украины уничтожили 21 дрон врага, но, к сожалению, некоторые вражеские беспилотники достигли цели.
Ночью 1 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетного удара российских оккупантов. Украинцев призвали не игнорировать угрозу и пройти в укрытия или соблюдать правила "двух стен". Работали силы ПВО. После шести часов утра в Украине начались отбои тревоги.
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