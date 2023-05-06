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Не ракетный обстрел: оккупанты могут готовить серьезные провокации 9 мая - ГУР

Ангелина Подвысоцкая
6 мая 2023, 05:00
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Российские оккупанты планируют переодеться в форму ВСУ и устроить провокации на своей территории.
Юсов, российские оккупанты
Оккупанты могут устроить провокации 9 мая / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

Страна-агрессор РФ может готовить провокации на 9 мая. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Оккупанты могут переодеться в форму украинских военных и устроить провокации в Брянске и Курской областях. Вражеские солдаты могут напасть на свое же мирное население.

"Начиная с 2014 года оккупанты используют подобного рода провокации и не исключено, что будем сталкиваться сейчас и с этим. В данной ситуации такие провокации могут быть направлены от российских спецслужб против российского гражданского населения, приурочены к определенным датам, например, 9 мая", - сказал Юсов.

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Он также не исключает, что подобные провокационные акции оккупанты могут устроить и на территории Беларуси, чтобы втянуть ее в войну против Украины.

Что может произойти 9 мая

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что 9 мая РФ может обстрелять Украину ракетами. За время "затишья" враг мог накопить ракеты. У них есть возможность нанести массированный ракетный удар.

Кроме того, по данным заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, РФ стягивает "вагнеровцев" под Бахмут. Пригожин планирует взять город до 9 мая, несмотря на свои заявления о "выводе" боевиков из города. Эти "вагнеровцы" заменят штурмовые отряды российских десантников.

Однако 9 мая сам российский диктатор Владимир Путин может стать легитимной целью на военном параде в Москве. Он вместе с вражеской техникой будут военными объектами, говорит полковник запаса Роман Свитан.

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