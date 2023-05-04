Удар по Москве: 9 мая Путин может стать легитимной военной целью - Свитан

Полковник запаса убежден, что Украина не стоит за атакой Кремля 3 мая, ведь в этом не было смысла.

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9 мая Путин может стать легитимной военной целью / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В Кремле прозвучали взрывы 3 мая. Оказалось, что это была атака беспилотников. Власти страны-агрессора сразу попытались во всем обвинить Украину. Однако на самом деле, Украине нет смысла тратить свои беспилотники на подобные акции. Но 9 мая Путин может стать легитимной военной целью как верховный главнокомандующий армии РФ. Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Если в этот день (9 мая - Главред) по Путину будет нанесен удар, он будет легитимной военной целью как верховный главнокомандующий армии РФ. Также и сама колонна военной техники на параде будет являться военным объектом", - сказал Роман Свитан.

Он убежден, что в таком случае ни у кого "не возникнет вопросов - почему". Свитан считает, что Украина не причастна к этой атаке.

видео дня

"Сейчас Украине не было смысла бить по Кремлю, это притянутая за уши версия. Это были либо действия партизан, либо провокация с целью отмены парада 9 мая, или создания повода для удара по Украине", - объяснил Свитан.

Удар беспилотника по Кремлю

В Кремле 3 мая сделали заявление, в котором обвинили Украину в якобы "попытке нанести удар" по резиденции главы страны-агрессора России Владимира Путина.

"Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента, сообщил Кремль. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль", - указали в сообщении.

Российские пропагандисты написали, что Путин не пострадал. Кремлевский рупор Дмитрий Песков сообщил, что Путина во время атаки не было – он работал в своей резиденции в Ново-Огарево.

В Сети опубликовали видео, как неизвестный беспилотник наносит удар по крыше Кремля, после чего происходит возгорание.

На Банковой нет никакой информации о ночных атаках беспилотников на Кремль. Украина направляет все свои силы и средства на освобождение своих территорий, а не на нападение на чужие объекты. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Президент Украины Владимир Зеленский прямо заявил, что Украина не атакует российского диктатора Путина или Москву. Государство использует оружие лишь для защиты своей территории.

Смотрите видео о том, как беспилотник атаковал Кремль:

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