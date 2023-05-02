РФ 9 мая может нанести по Украине массированный удар: эксперт рассказал, чем могут бить оккупанты

Во время последнего удара россияне тратили авиационные ракеты. Проблемы у россиян с ними есть, но они могут их производить, сказал эксперт.

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Ракетный удар / ДСНС Украины, Минобороны РФ

После ракетной атаки по Украине 1 мая не исключено, что оккупанты не смогут нанести новый удар 9 мая.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил, почему именно эта дата может быть беспокойной для Украины.

"К сожалению, не могу быть оптимистом по этому поводу. Во время последнего удара россияне тратили авиационные ракеты. Проблемы у россиян с ними есть, но они могут их производить. Полностью ли они использовали боекомплект? Я уверен, что нет. Во-вторых, они не использовали ракеты других модификаций. Например, ракеты морского базирования "Калибр". То есть в краткосрочной перспективе у них есть возможность использовать их. Мы увидели, что последний ракетный удар был совершен именно 1 мая. Так что фиксация на датах у них есть. Могут нанести удары 9 мая", – рассказал Александр Коваленко, пишет ТСН.

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На вопрос о том, насколько массированным может быть удар, эксперт ответил следующим образом:

"Мне кажется, что они не могут использовать 60-100 ракет. Но могут нанести миксованный удар (разными ракетами – ред). Могут произвести впечатление массированного удара. Сейчас они делают акцент на использовании ограниченного боекомплекта", – отметил Александр Коваленко.

В то же время эксперт подчеркивает, что увеличилась эффективность украинского ПВО, поэтому ситуация во время возможного нового удара оккупантов будет зависеть от того, какие будут выбраны сценарии удара.

Ракетные атаки РФ

Напомним, ночью 1 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетного удара российских оккупантов.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что работали силы украинской ПВО.

В Киевской ГВА также подтвердили работу сил ПВО. В общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555.

Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожены 15.

Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о погибших и раненых в Днепре, Умани и Украинке в результате вражеского обстрела в ночь на пятницу.

"Днепр, Умань и Украинка (Киевская область). Жилые дома снова поражены российскими ракетами", – написал он. По его словам, в Умани две ракеты повредили три многоэтажки.

Утром в пятницу, 28 апреля, Вооруженные силы Украины сбили 21 из 23 вражеских крылатых ракет, а также 2 БПЛА, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Смотрите видео о том, как оккупанты ударили ракетами по Умани.

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