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РФ может готовить новый ракетный удар по Украине: в ВСУ назвали вероятные цели

Алексей Тесля
2 мая 2023, 15:13
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Каждый день около 20 управляемых авиабомб РФ летят в прифронтовые зоны Украины.
Росссийская ракета, Юрий Игнат
Юрий Игнат рассказал о тактике ударов оккупантов РФ/ Минобороны РФ, Командование ВСУ

Российские оккупанты меняют тактику ударов, используя управляемые авиабомбы взамен ракет, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, на сегодняшний день оккупанты, не имея достаточно средств для нанесения ракетных ударов, используют то, что имеют. Среди них он назвал РСЗО "Торнадо", ракеты С-300 и управляемые авиабомбы.

"Это новые риски для нас, ведь противник будет наращивать производство этих бомб", — подчеркнул спикер Воздушных сил ВСУ.

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Также он отметил, что каждый день около 20 управляемых авиабомб летят в прифронтовые зоны. Сделаны они недавно и не всегда качественно, бомбы летят около 70 км и попадают в объекты гражданской инфраструктуры.

Он уточнил, что крылатые ракеты враг будет применять по наиболее приоритетным целям.

"Такими приоритетами понятно, что остается и западное вооружение, которое нам предоставляют партнеры. И не нужно списывать со счетов объекты нашего топливно-энергетического сектора, от этого зависит вся жизнь в государстве, обеспечение Вооруженных сил. Враг будет это делать", — добавил Игнат.

Ракетные атаки РФ

Напомним, ночью 1 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетного удара российских оккупантов.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что работали силы украинской ПВО.

В Киевской ГВА также подтвердили работу сил ПВО. В общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555.

Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожены 15.

Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о погибших и раненых в Днепре, Умани и Украинке в результате вражеского обстрела в ночь на пятницу.

"Днепр, Умань и Украинка (Киевская область). Жилые дома снова поражены российскими ракетами", – написал он. По его словам, в Умани две ракеты повредили три многоэтажки.

Утром в пятницу, 28 апреля, Вооруженные силы Украины сбили 21 из 23 вражеских крылатых ракет, а также 2 БПЛА, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

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