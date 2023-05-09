"Бахмут "продать" не получилось": Зеленский назвал причину новых ракетных атак РФ

По словам Зеленского, на фоне поражений на фронте россияне могут информационно "продавать" ту или иную "победу", например ракетные атаки по Украине.

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Владимир Зеленский / Коллаж Главред, фото president.gov.ua, pixabay

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия активизировала ракетные атаки по Украине на фоне неудач на фронте, в частности, из-за невозможности захватить Бахмут.

Во время совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве 9 мая Зеленский констатировал увеличение ракетных ударов по Украине со стороны врага после паузы в частоте атак.

"По моему мнению, сейчас РФ, ее военно-политическому руководству надо, как говорится, что-то "продавать" своему обществу. Потому что побед никаких нет, а прожорливое общество есть. Мы видим, как они поддерживают радикальные действия или количество смертей. Они всегда радуются этому как факту", – объяснил президент Украины.

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Он добавил, что "Бахмут "продать" не получилось" российскому обществу, ведь оккупантам до сих пор не удалось захватить город. Воплотить соответствующую "важную операцию" враг планировал до 9 мая.

Поэтому, по словам Зеленского, на фоне поражений на фронте россияне могут информационно "продавать" ту или иную "победу", например ракетные атаки по Украине.

"В частности, захват или разрушение того или иного города. То есть им не удалось перед 9-м числом (захватить Бахмут – ред.), вот надо им показать, что они опять что-то разрушили", – пояснил глава государства.

Ракетный удар РФ по Украине 9 мая

Напомним, утром 9 мая российские оккупанты совершили ракетную атаку на Украину. В Киеве прогремели мощные взрывы. В Киевской городской военной администрации сообщили, что в столице работали силы ПВО.

По предварительным данным КМВА, в Голосеевском районе в результате падения обломков во двор частного дома произошло возгорание. Информация проверяется. Кроме того, в Шевченковском районе обнаружены обломки на проезжей части.

Смотрите видео, сколько Россия потеряла ракет из-за атак на Украину:

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