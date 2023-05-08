Оккупанты бегут из Запорожской области: военные РФ массово начали переодеваться в гражданских - мэр

В Мелитополе проверяют автомобили гражданских - ищут переодетых военных, которые под шум эвакуации пытаются скрыться.

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Мелитополь, взрыв / Коллаж Главред, фото из открытых источников, УНИАН

В Запорожской области российские оккупанты пытаются покинуть захваченную ими территорию под видом гражданских, которым разрешили эвакуацию.

Как сообщил мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона, в связи с этим оккупанты усилили фильтрационные меры.

"Российские военные массово начали переодеваться в гражданские для того, чтобы пытаться бежать из временно оккупированной Запорожской области", - сказал Федоров.

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Потому, по его словам, появился еще один способ фильтрации. В частности, в Мелитополе проверяют автомобили гражданских - ищут переодетых военных, которые под шум эвакуации пытаются скрыться.

В некоторых прифронтовых населенных пунктах "предателей" в случае необходимости готовы "эвакуировать" прямо на фронт.

Смотрите видео о том, что происходит в Мелитополе.

Что происходит в Мелитополе

В Мелитополе Запорожской области оккупанты агрессора России и колаборанты вывозят компьютерную технику и сжигают документы. В больнице досрочно выписывают пациентов, а среди так называемого "руководства" обсуждают бегство. Об этом заявил мэр города Иван Федоров.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв. "Прилет" якобы был по зданию гостиницы "Привал охотника", где базировались российские оккупанты. На месте вспыхнул пожар, здание гостиницы разрушено.

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