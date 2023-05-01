В Мелитополе прогремел взрыв в гостинице, где жили оккупанты

"Привал охотника" был местом дислокации военных российской армии. На видео видно, что на месте "бавовны" вспыхнул пожар, здание отеля разрушено.

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В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв / скриншот

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области вечером 30 апреля раздался мощный взрыв. "Прилет" якобы был по зданию гостиницы "Привал охотника", где базировались российские оккупанты.

Как сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко "Привал охотника" был местом дислокации военных российской армии. На видео, опубликованном чиновником, видно, что на месте вспыхнул пожар, здание отеля разрушено.

видео дня

К слову, в гостинице "Привал охотника" уже была "бавовна". 10 декабря 2022 года российские захватчики праздновали там день рождения фейкового "губернатора" области Евгения Балицкого.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что по подсчетам местных жителей, тогда погибли около 200 военных страны-агрессора. Раненых было настолько много, что их транспортировали в Крым, потому что койкомест в больницах не хватало.

Напомним, 27 апреля во временно оккупированном Мелитополе прогремел громкий взрыв в районе дома по улице Героев Украины, 67. Был ликвидирован коллаборант - 42-летний Александр Мищенко.

Коллаборант погиб в результате взрыва в подъезде дома, где сработало взрывное устройство. Мищенко скончался в больнице.

В пгт Кирилловка возле Мелитополя Запорожской области 21 апреля упал в море вертолет с российскими оккупантами. Тело пилота выбросило на пляж.

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