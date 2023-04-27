Новая "бавовна" в оккупированном Мелитополе: взрыв прогремел в центре города

Где именно прогремел взрыв, пока неизвестно. Детали инцидента выясняются.

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В центре Мелитополя прогремел мощный взрыв / Фото из открытых источников, УНИАН

В четверг, 27 апреля, во временно оккупированном Мелитополе в Запорожской области прогремел громкий взрыв.

"Нетихое утро в Мелитополе. Одиночный взрыв слышен в самом центре города", – написал в Telegram мэр Иван Федоров.

Куда прилетела "бавовна", пока неизвестно. По словам чиновника, детали инцидента выясняются.

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Местные жители заявили о вероятном взрыве в центре города около 05:20 утра в четверг, передает РИА-Мелитополь.

"По характеру звука похоже на подрыв. Ждем подробностей", – говорится в сообщении.

Очевидцы подчеркнули, что "бавовна" произошла в районе дома по улице Героев Украины, 67. В этом направлении мчался кортеж из скорых, полиции, пожарной.

"Примерно, в 04:00 были слышны автоматные очереди. Подробности по утреннему взрыву продолжаем выяснять", – добавили в сети.

Как сообщал Главред, утром 22 апреля в Мелитополе на воздух взлетел тепловоз с кадыровцами. Взрыв в районе депо был настолько сильным, что у местных жителей дрожали оконные рамы. После взрыва в небо поднялся большой столб черного дыма.

В пгт Кирилловка возле Мелитополя Запорожской области 21 апреля упал в море вертолет с российскими оккупантами. Тело пилота выбросило на пляж.

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