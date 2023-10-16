Взял в плен 19 оккупантов: стали известны детали операции с участием Буданова

Командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" сообщил, как Буданов взял в плен 19 оккупантов.

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Буданов взял в плен 19 оккупантов - детали операции / коллаж Главред, фото: УНИАН

Спецподразделения Главного управления разведки часто отправляют на задачи, где силы противника кратно преобладают по количеству бойцов ГУР. В некоторых из таких операций лично участвовал и глава ведомства Кирилл Буданов.

Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр "Лютый".

"Во время одной из задач штурмовая группа противника пыталась без огневого поражения просто покинуть зону действия, потому что поняла, что сопротивляться уже не способна. Тогда как раз с нами присутствовал Кирилл Алексеевич" - указывает Александр "Лютый".

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Командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" также сообщил детали, как Кирилл Буданов смог с помощью рации взять в плен 19 оккупантов.

"Он буквально в личном разговоре, лишь одними переговорами по рации, заставил 19 россиян просто сдаться в плен. Это невероятная сила духа. Все тогда почувствовали такой моральный подъем, когда услышали голос нашего начальника. Ведь большинство тогда не догадывались, что вместе с нами, в нашем секторе, находится начальник ГУР", – вспоминает "Лютый".

Заявления Буданова

Напомним, как ранее сообщал Главред, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области войдет в историю. Тогда украинские воины освободили более 10 тысяч кв. км территории и полтысячи населенных пунктов.

Также, руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что угрозы для жизни чеченского диктатора Рамзана Кадырова сейчас уже нет.

В то же время, Кирилл Буданов заявил, что война в Украине, развязанная страной-агрессором Россией, не закончится в этом году. По его словам, Украина "выбилась из графика".

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