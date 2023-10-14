"Войдет в историю": Буданов рассказал, где РФ потерпела "ментальное поражение"

Год назад даже такие откровенные пропагандисты, как Симоньян и Соловьев, были растеряны из-за мощного контрнаступления ВСУ.

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Кирилл Буданов считает, что контрнаступление ВСУ на Харьковщине войдет в историю / Коллаж: Главред. Фото: ГУР, Андрей Цаплиенко / Telegram

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области войдет в историю. Тогда украинские воины освободили более 10 тысяч кв. км территории и полтысячи населенных пунктов.

По словам Буданова, "такого ментального поражения, как на Харьковщине, у них не было нигде".

"Они (оккупанты, – ред.) не были к этому готовы абсолютно. Если вспомнить медийную активность, даже такие откровенные пропагандисты, как Симоньян, Соловьев, тогда замолчали и понемногу говорили – так что же это происходит, мы теряем, нас выбивают. Они были растеряны. Вопрос в обществе появился — а как это может быть, чтобы Россию выбили?", — цитирует Буданова ТСН.

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В то же время глава ГУР убежден, что харьковское контрнаступление навсегда останется в истории.

"Я вам гарантирую, что в российской истории эта страница даже не упомянется", — добавил он.

Как сообщал Главред, недавно Буданов заявил, что война в Украине не закончится в этом году. По его словам, Украина "выбилась из графика".

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что есть несколько причин почему ВСУ "выпали из графика" ведения войны. В основном это связано с задержками в поставках оружия со стороны партнеров Украины. Однако проблема не только в этом.

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