"Войдет в историю": Буданов рассказал, где РФ потерпела "ментальное поражение"

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области войдет в историю. Тогда украинские воины освободили более 10 тысяч кв. км территории и полтысячи населенных пунктов.
По словам Буданова, "такого ментального поражения, как на Харьковщине, у них не было нигде".
"Они (оккупанты, – ред.) не были к этому готовы абсолютно. Если вспомнить медийную активность, даже такие откровенные пропагандисты, как Симоньян, Соловьев, тогда замолчали и понемногу говорили – так что же это происходит, мы теряем, нас выбивают. Они были растеряны. Вопрос в обществе появился — а как это может быть, чтобы Россию выбили?", — цитирует Буданова ТСН.
В то же время глава ГУР убежден, что харьковское контрнаступление навсегда останется в истории.
"Я вам гарантирую, что в российской истории эта страница даже не упомянется", — добавил он.
Как сообщал Главред, недавно Буданов заявил, что война в Украине не закончится в этом году. По его словам, Украина "выбилась из графика".
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что есть несколько причин почему ВСУ "выпали из графика" ведения войны. В основном это связано с задержками в поставках оружия со стороны партнеров Украины. Однако проблема не только в этом.
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