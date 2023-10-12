"Выпали из графика": у Зеленского объяснили слова Буданова о конце войны

Глава ГУР Кирилл Буданов сказал, что Украина "выбилась из графика" войны. Есть несколько причин, которые повлияли на такое положение вещей.

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У Зеленского объяснили слова Буданова о конце войны / Коллаж Главред, фото: 80-я десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ, Офис президента

Есть несколько причин почему ВСУ "выпали из графика" ведения войны. В основном это связано с задержками в поставках оружия со стороны партнеров Украины. Об этом заявил в эфире 24 канала советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, комментируя слова главы ГУР Кирилла Буданова о том, что Украина "выбилась из графика" войны. Однако проблема не только в этом.

После проведения Харьковской операции, Украина начала интенсивные переговоры по поставкам соответствующей техники и различных видов оружия, с особым акцентом на бронетехнике, поскольку в этот момент возникла нехватка в этом аспекте. Эта нехватка стала препятствием для дальнейшего продвижения ВСУ.

"Вместо того, чтобы это было быстро сделано осенью 2022, осенью все медленно разворачивалось. Отрабатывали логистику, было много согласований. Уже тогда мы вышли из графика снабжения. Потому что вместо того, чтобы получить оружие через неделю, начинали получать его через 3-4 месяца", – отметил Михаил Подоляк.

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Советник главы ОП также отметил, что мир слишком долго тянул с военной помощью для Украины. После этого начались удары по энергетической инфраструктуре.

"Наши партнеры были шокированы атаками по критической инфраструктуре, но также решили подождать, посмотреть: будет ли влиять на способность Украины? Посмотрели, не влияло, устояли. Дальше они были шокированы, опять же, мы – нет, а они были шокированы наступательными действиями России", – подчеркнул Подоляк.

Только после того, как Украина выдержала полномасштабное вторжение, атаки на энергетическую инфраструктуру и крупное наступление России, начали предоставлять необходимое оружие.

"Мы отстаем на 6-9 месяцев. Все очень растянуто во времени. Здесь господин Буданов прав. Если договорились и получили через месяц все необходимое – это одна история. Если договорились и получили через 8 месяцев – это другая история", – подчеркнул советник главы ОП.

Также Подоляк пояснил, что под словами "выпадение из графика" подразумевается не просто деоккупация земель. Но и действия врага. Россия все это время вкладывает миллиарды в развитие оборонительных порядков по всей линии фронта.

"Им все равно, что будет с этими территориями. Она там все уничтожает. Она их просто заминирует. Эти территории не пригодны ни для чего будут. Для России тем более", - подчеркнул Подоляк.

Кроме того, Россия инвестирует в глобальные террористические акции. Речь идет о Ближнем Востоке и Африке.

"И, конечно, Кремль не жалеет денег на информационные программы расшатывания и участие в политических компаниях в разных странах. Мол, не надо поддерживать Украину, пусть Россия одержит победу, потому что тогда мир будет жить в покое. Россия впала в шоковое состояние, когда проиграла Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, частично Херсонскую кампании. Потому что выяснили, что в России нет мощного ВПК, нет мощной армии. Но они вышли из этого состояния и сегодня инвестировали деньги в другие технологии", – пояснил советник главы ОП.

Подоляк отметил, что в течение 19 месяцев было очевидно, что важно действовать оперативно, особенно когда речь идет о поставках вооружения. Если эффективно и вовремя действовать, то Россия всегда будет оказываться в невыгодном положении и не будет иметь возможности принимать решения, которые помогали бы ей любым способом.

Помощь Запада для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, Белый дом готовит запрос на дополнительное финансирование для Израиля, Украины, Тайваня и укрепления защиты границы. Об этом представители Администрации президента США Джо Байдена в частном порядке сообщили членам Конгресса.

Также министр обороны Соединенных Штатов Америки (США) официально подтвердил, что Украине будет предоставлен новый военный пакет помощи на сумму 200 миллионов долларов.

В свою очередь, министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что оборонное ведомство страны намерено направить многоцелевые истребители F-16 в Украину, начиная с 2025 года.

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