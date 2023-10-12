"Хорошие результаты": Зеленский собрал Ставку на фоне обострения ситуации на фронте

На заседании Ставки обсудили ситуацию на фронте, производство оружия и техники, а также ситуацию в Израиле.

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Зеленский провел важное заседание Ставки / коллаж: Главред, фото: офис президента, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Президент Украины Владимир Зеленский провел важное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На заседании обсудили три ключевых вопроса. Об этом Зеленский заявил в своем Telegram-канале.

Первый вопрос касался обострения ситуации на фронте на украинского контрнаступления.

"Доклады командующих - Залужный, Сырский, Тарнавский. Ситуация на основных направлениях - восток, юг. Защита наших позиций. Наши шаги вперед", - отметил Зеленский.

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Он также отметил, что власть работает над постоянным наращиванием объемов украинского производства оружия и техники. Президент поручил Минстратегпрому представить новую программу обеспечения украинским оружием и всеми ключевыми потребностями - от ракет и дронов до бронетехники и снарядов.

"По отдельным элементам такой программы уже были доклады. Хорошие результаты. Будут более значимы. Отдельное поручение вице-премьер-министру Федорову и министру обороны Умерову – максимальная цифровизация поставок для сил обороны. Полная подотчетность и контроль – наш приоритет. Есть четкие сроки реализации", - заявил президент.

На Ставке также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке на фоне нападения на Израиль. Украинская внешняя разведка занимается анализом. Власть работает с партнерами, чтобы не допустить более широкой дестабилизации в мире.

Наступление русских

Ранее стало известно о том, что РФ перешла в активное наступление по всему восточному фронту. Враг также атакует позиции украинских военных на Таврическом направлении.

Также сообщалось о том, что РФ стянула ударный кулак и пошла на штурм крупного украинского города - Авдеевки. Враг пытается пробить оборону ВСУ. РФ использует артиллерию, авиацию и ракеты для ударов по селам и Авдеевке.

Политолог Андрей Золотарев заявлял, что РФ пойдет в крупное наступление зимой. Это может произойти в случае, если США уменьшат военную помощь Украине на фоне приближающихся выборов. Он отметил, что в случае уменьшения оказания помощи Украине со стороны США украинские Вооруженные силы могут оказаться в очень трудной ситуации, поскольку значительная часть техники, артиллерии предоставлена западными партнерами.

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