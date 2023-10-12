Этот город может оказатся в котле: генерал-лейтенант раскрыл план наступления РФ

Россияне начали массированное наступление на Авдеевку. Генерал-лейтенант в отставке сообщил Есть ли угроза окружения города.

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Россияне начали массированное наступление на Авдеевку / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео 3-й штурмовой бригады, Генштаб ВСУ

Русские перешли в наступление в Донецкой области. Враг подтягивает резервы и постепенно вводит их в бой для окружения города Авдеевка. Об этом сегодня сказал основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире телеканала FREEДОМ.

"На мой взгляд, есть подход, связанный с тактическим и стратегическим уровнем оценки направлений с точки зрения противника. Стратегия заключается в том, что россияне подготовили целую резервную армию, 25-ю. Но не смогли ввести в бой в целом это объединение, а с военной точки зрения это было бы наиболее эффективно. Ситуация на фронте заставляет противника по частям заводить резервы, это менее эффективно. Но, как делалось и в прошлом году, когда они пытались создавать большие резервы, так и в этом году происходит — благодаря действиям украинских Сил обороны. Поэтому вместо вот такого эффективного способа они бросают части резервов на те или иные направления", — пояснил эксперт.

Генерал-лейтенант напомнил, что россияне уже неодноазово публично декларировали намерение захватить Донецкую и Луганскую области в их административных границах.

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"Уже долгое время они не могут достичь этой задачи. Поэтому надо где-то что-то достигать, кроме Соледара и Бахмута. Поскольку заканчивается год, в течение которого, еще с января, противник выполняет свои стратегические наступательные операции, которые ему не удаются", — сказал гость эфира.

В то же время, эксперт сообщил, что ВСУ противодействуют планам агрессора. Попытки вражеских штурмов пока не принесли значительных результатов.

"А теперь переходим на тактический уровень. Противник пытается взять в кольцо или осуществить оперативный охват, в народе — котел. Если посмотреть фланги, северные и южные, расстояние между ними в районе Авдеевки всего 10 километров. Поэтому у них такой соблазн есть военный, тактический, что если введут свои резервы, а они завели целую бригаду на Авдеевское направление, то какими-то усилиями можно все это сомкнуть, достичь котлов, которые никак у них не получаются сделать", - сказал Романенко.

Романенко добавил, что если бы врагу удалось продвинуться на Авдеевском направлении, то угроза была бы соответствующая недалеко на юг, к расположенной Марьинке.

"И поэтому в совокупности они здесь сосредоточили такого уровня силы и пытаются реализовать эти планы, чему мешают наши Силы обороны и активно противодействуют им. Силы обороны ведут эффективные оборонительные действия. Бои идут довольно настойчиво, с потерями, понятное дело. Но здесь очень важно, что украинская разведка в целом ситуацию эту видела заранее, и поэтому были приняты адекватные меры с нашей стороны", — резюмировал Романенко.

Наступление на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, Авдеевка пережила крупнейшее наступление российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ. Украинские войска отбили атаки и сумели удержать все свои позиции.

В то же время, как сообщил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник в запасе Роман Свитан, российские оккупанты усилили наступление в направлении Авдеевки. Они пытались окружить украинский гарнизон, но сами попали в смертельную засаду.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш добавил, что российские оккупанты продолжают уничтожать Авдеевку в Донецкой области. Враг нанес массированные авиаудары. В результате этого есть погибшие, под завалами ищут людей.

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