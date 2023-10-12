Оккупанты России намерены перейти в наступление: Ермак раскрыл планы врага

Силы обороны Украины продвигаются вперед, борьба требует вооружений, стратегии и подготовки, сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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Войска РФ накапливают резервы, чтобы перейти в наступление на отдельных участках фронта - Ермак / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Минобороны РФ

Российские оккупационные войска накапливают резервы, чтобы наступать на некоторых участках фронта. Их цель – оттянуть дополнительные силы ВСУ. Силы обороны Украины продолжают свое продвижение. Ключевым планом врага является уничтожение украинской нации. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

В своем Telegram-канале он сообщил о том, что войска РФ собираются пойти в наступление на отдельных участках фронта, чтобы оттянуть туда дополнительные силы украинской армии.

"Война очень динамична. Враг накапливает резервы, чтобы переходить в наступление на некоторых участках с целью оттянуть дополнительные силы нашей армии", - сказал Ермак. видео дня

В то же время Силы обороны продолжают свои наступательные операции на других направлениях.

"Борьба с многомиллионным злом никогда не бывает простой. Она требует оружия, подготовки, стратегии. Украина понимает российские цели. И каждый день миллионы украинцев работают над тем, чтобы ломать планы врага, отбивать атаки, идти вперед", - добавил чиновник.

Также Андрей Ермак подчеркнул, что ключевым планом российских оккупантов является "уничтожение нашей нации".

Наступление войск РФ на Авдеевку

РФ бомбит город и штурмует кучей техники – под Авдеевкой началось сложнейшее противостояние, заявил 11 октября, начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. По его словам, ситуация очень напряженная.

Россияне хотели взять Авдеевку, но попали в смертельную ловушку, считает военный эксперт Роман Свитан. По мнению аналитика, оккупанты нанесли удары по городу из жилых кварталов захваченных Донецка, Макеевки и Ясиноватой Донецкой области.

В ВСУ рассказали подробности самого большого наступления РФ на Авдеевку. Согласно данным на утро, 12 октября, ситуация остается напряженной, но армия Украины ее контролирует.

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