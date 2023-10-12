'Не будет длительным': министр объяснил, сколько часов украинцы будут без света

Министр энергетики Украины Германа Галущенко отметил, что сейчас спрогнозировать уровень и масштаб вражеских атак, а также их влияние на энергосистему Украины достаточно сложно.
По словам министра, сейчас проводятся тренировки для подготовки "к любым решениям". Во время экстренных ситуаций будут реагировать и принимать решения по мере поступления проблем.
"Безусловно, если будут массированные удары, действительно нанесут существенный ущерб энергосистеме - возможны блэкауты. Но мы готовим все для того, чтобы они имели... они и будут иметь кратковременный характер, и для того, чтобы максимально быстро восстанавливать", - подчеркнул он в эфире телемарафона "Єдині новини".видео дня
Энергетические объекты Украины будут иметь три уровня защиты
Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий для Радио Свобода пояснил, что энергетические объекты Украины будут иметь три уровня защиты в виде инженерных укреплений на случай российских атак ракетам и дронам.
"Первый уровень - это действительно простая защита от взрывной волны, от обломков. Это преимущественно наполненные песком или биг-бэги, или габионы, или какие - то другие конструкции, которые просты, которые защищают именно от косвенного попадания то ли ракеты, то ли "Шахеда"", - сказал он.
По его словам, второй уровень - это защита от прямого попадания "Шахедов".
"И третий уровень наиболее сложный и наиболее масштабные конструкции - это защита комплексная от "Шахедов" и ракет", - рассказал Кудрицкий.
Глава "Укрэнерго" подчеркнул, что Украина не может полностью, на 100% обезопаситься от массированных ракетных или Дроновых атак. Однако важно снизить этот риск до такого контролируемого уровня.
"На самом деле что важно? Чтобы энергосистема выжила в течение зимы. Важно, чтобы скорость, с которой враг разрушает энергосистему, не превышала или не сильно превышала скорость, с которой мы восстанавливаем. И тогда ситуация контролируемая", - отметил Кудрицкий.
Блэкаут в Украине: что известно
Напомним, что председатель правления НЭК "Укрэнерго" сообщил, что графики отключений будут пересмотрены. Стало известно на сколько могут отключать свет - это может быть 4 часа или может быть какая-то другая величина.
В городах Украины могут массово отключать газ. В "Нафтогазе" сообщили, что в результате вероятных ракетных ударов РФ зимой произойдет массовое отключение от газа целых городов или областей.
Будут ли в Украине отключать свет зимой. Украина находится на больших пиках потребления, при этом является дефицитным государством, сказал гендиректор компании YASNO. Отключение света может происходить по двум причинам.
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