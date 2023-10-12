'Не будет длительным': министр объяснил, сколько часов украинцы будут без света

Во время экстренных ситуаций энергетики будут реагировать и принимать решения по мере поступления проблем.

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На сколько в Украине будут отключать свет / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Министр энергетики Украины Германа Галущенко отметил, что сейчас спрогнозировать уровень и масштаб вражеских атак, а также их влияние на энергосистему Украины достаточно сложно.

По словам министра, сейчас проводятся тренировки для подготовки "к любым решениям". Во время экстренных ситуаций будут реагировать и принимать решения по мере поступления проблем.

"Безусловно, если будут массированные удары, действительно нанесут существенный ущерб энергосистеме - возможны блэкауты. Но мы готовим все для того, чтобы они имели... они и будут иметь кратковременный характер, и для того, чтобы максимально быстро восстанавливать", - подчеркнул он в эфире телемарафона "Єдині новини". видео дня

Энергетические объекты Украины будут иметь три уровня защиты

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий для Радио Свобода пояснил, что энергетические объекты Украины будут иметь три уровня защиты в виде инженерных укреплений на случай российских атак ракетам и дронам.

"Первый уровень - это действительно простая защита от взрывной волны, от обломков. Это преимущественно наполненные песком или биг-бэги, или габионы, или какие - то другие конструкции, которые просты, которые защищают именно от косвенного попадания то ли ракеты, то ли "Шахеда"", - сказал он.

По его словам, второй уровень - это защита от прямого попадания "Шахедов".

"И третий уровень наиболее сложный и наиболее масштабные конструкции - это защита комплексная от "Шахедов" и ракет", - рассказал Кудрицкий.

Глава "Укрэнерго" подчеркнул, что Украина не может полностью, на 100% обезопаситься от массированных ракетных или Дроновых атак. Однако важно снизить этот риск до такого контролируемого уровня.

"На самом деле что важно? Чтобы энергосистема выжила в течение зимы. Важно, чтобы скорость, с которой враг разрушает энергосистему, не превышала или не сильно превышала скорость, с которой мы восстанавливаем. И тогда ситуация контролируемая", - отметил Кудрицкий.

Блэкаут в Украине: что известно

Напомним, что председатель правления НЭК "Укрэнерго" сообщил, что графики отключений будут пересмотрены. Стало известно на сколько могут отключать свет - это может быть 4 часа или может быть какая-то другая величина.

В городах Украины могут массово отключать газ. В "Нафтогазе" сообщили, что в результате вероятных ракетных ударов РФ зимой произойдет массовое отключение от газа целых городов или областей.

Будут ли в Украине отключать свет зимой. Украина находится на больших пиках потребления, при этом является дефицитным государством, сказал гендиректор компании YASNO. Отключение света может происходить по двум причинам.

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