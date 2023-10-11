В городах Украины могут массово отключать газ: в 'Нафтогазе' объяснили ситуацию

Алексей Чернышев рассказал, что в Украине может сложиться сложная ситуация с поставками газа из-за атаки России.

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Какая ситуация с газовым отоплением в Украине / коллаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов сообщил, что не исключают, что в результате вероятных ракетных ударов РФ зимой произойдет массовое отключение от газа целых городов или областей.

"Безусловно, с приближением отопительного сезона более вероятно усиление таких атак. Мы не можем исключать, что массированные удары способны привести к такому (газовому блэкауту. - ред.). Более того, подобные случаи уже случались неоднократно прошлой зимой. Работники группы "Нафтогаз" постоянно работали над устранением последствий обстрелов в регионах", - подчеркнул Чернышев в интервью LB.ua.

Он напомнил, что прошлой зимой "Нафтогаз" поставлял природный газ более 200 тысячам абонентов Донецкой области - постоянно ремонтируя поврежденные обстрелами сети.

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"Понятно, что мы готовы к таким ситуациям этой зимой", - заверил глава "Нафтогаза".

Напоминаем, в "Нафтогазе" рассказали, хватит ли в Украине газа на отопительный сезон-2023. В Украине достаточно запасов газа, чтобы пройти отопительный сезон 2023-2024. на сегодня накоплено 15,75 млрд кубометров газа.

Украина готова к повышению тарифов на газ и свет, как рекомендует США. В Кабмине ранее заявляли, что не будут повышать тарифы на газ и электроэнергию минимум до конца отопительного сезона.

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