В городах Украины могут массово отключать газ: в 'Нафтогазе' объяснили ситуацию

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов сообщил, что не исключают, что в результате вероятных ракетных ударов РФ зимой произойдет массовое отключение от газа целых городов или областей.
"Безусловно, с приближением отопительного сезона более вероятно усиление таких атак. Мы не можем исключать, что массированные удары способны привести к такому (газовому блэкауту. - ред.). Более того, подобные случаи уже случались неоднократно прошлой зимой. Работники группы "Нафтогаз" постоянно работали над устранением последствий обстрелов в регионах", - подчеркнул Чернышев в интервью LB.ua.
Он напомнил, что прошлой зимой "Нафтогаз" поставлял природный газ более 200 тысячам абонентов Донецкой области - постоянно ремонтируя поврежденные обстрелами сети.
"Понятно, что мы готовы к таким ситуациям этой зимой", - заверил глава "Нафтогаза".
Напоминаем, в "Нафтогазе" рассказали, хватит ли в Украине газа на отопительный сезон-2023. В Украине достаточно запасов газа, чтобы пройти отопительный сезон 2023-2024. на сегодня накоплено 15,75 млрд кубометров газа.
Украина готова к повышению тарифов на газ и свет, как рекомендует США. В Кабмине ранее заявляли, что не будут повышать тарифы на газ и электроэнергию минимум до конца отопительного сезона.
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